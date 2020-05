Operatív Törzs: folyamatosan csökken az aktív fertőzöttek száma (videó)

A koronavírus elleni védekezésért felelős Operatív Törzs csütörtökön is megtartotta szokásos napi beszámolóját.

Az Operatív Törzs tájékoztatója előtt Gulyás Gergely kancelláriaminiszter tartott sajtótájékoztatót, amelynek összefoglalóját ide kattintva tudja elolvasni.

Cikkünket frissítjük.

Holnap hatályba lép a fővárosi intézkedések következő szakaszáról szóló rendelet: már a vendéglátóegységek belső részét is lehet használni, de csak maszkkal – mondta el Kiss Róbert rendőr alezredes a Magyar Nemzet tudósítása szerint. Mint mondta, a szálláshelyen üzemeltetett vendéglátóegységekre is az általános szabályok vonatkoznak. A szabadtéri rendezvényekről Kiss Róbert elmondta, ezek megtarthatók, ahogy a Magyar Közlönyben is megjelent. A kormányrendelet alapján a sport-és kulturális rendezvények is újra szervezhetők, így a mozik, színházak is megnyithatnak, de vannak továbbra is védelmi szabályok, így a megfelelő távolság betartása – hívta fel a figyelmet.

A hatósági házi karantén elektronikus ellenőrzését 953-an használják aktívan, és összesen 11 525 karantén van érvényben. A járványüggyel összefüggésben elrendelt büntetőeljárások száma több mint négyszázra emelkedett – mondta az alezredes.

Személyforgalom esetén Nagylaknál kétórás várakozásra kell számítani a kilépő oldalon – ismertette Kiss Róbert