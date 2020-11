Müller Cecília: továbbra is a 40-49 közötti korosztály a legfertőzöttebb (videó)

Véget ért a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatója.

Kiss Róbert rendőr alezredes közölte, hogy a szerdai kormányülésen elemzi a kabinet a járványhelyzetet. A döntésekről holnap lesz tájékoztató. 269 emberrel szemben intézkedtek a maszkviselés hiányosságai miatt kedden – idézte az Origo az alezredest.

Csak egy vendéglátóhelyet zártak be kedden

Kiss Róbert elmondta, hogy a tömegközlekedési eszközökön és a várakozóhelyeken 9, míg a bevásárlóközpontokban 36 személlyel szemben intézkedtek a maszkviselés hiányosságai miatt. Kedden egy esetben zártak be ideiglenesen vendéglátóhelyet.

Közel 300-an szegték meg a kijárási tilalmat

Kiss Róbert szólt arról is, hogy Budapest X. kerületében egy söröző nyitva volt, és senki nem viselt maszkot. Helyszíni bírságot szabtak ki, és az üzletet 60 napra bezárták. Kedden 295 ember szegte meg a kijárási tilalmat.

Sokan szegték meg a tranzitálási szabályokat

Kiss Róbert elmondta, hogy a tranzitálási szabályokat 51-en szegték meg kedden, míg 16 703 helyszíni ellenőrzés volt a hatósági házi karanténoknál.

Emelkedő tendenciát mutat a kórházban lévők száma

Müller Cecília országos tisztifőorvos arról beszélt, hogy a meghaltak esetében továbbra is jellemző, hogy a több megbetegedéssel küzdő idősek halnak meg. 7718-an vannak kórházban – mondta. Ez a szám kicsit mérséklődően, de emelkedő tendenciát mutat. 656-an vannak lélegeztetőgépen.

Csökkent a regisztrált fertőzöttek száma

Müller Cecília közölte, hogy az elmúlt heti adatokat nézve láthatóan változik a járványgörbe. Fontos adat, hogy a 47. héten 7 százalékkal kevesebb fertőzöttet regisztráltak, mint a 46. héten.

Továbbra is a 40-49 közötti korosztály a legfertőzöttebb

Müller Cecília szólt arról is, hogy hat hete a legérintettebb korosztály a 40-49 évesek a fertőzést tekintve. A 65 éven felüli az összes fertőzött 16 százaléka, míg a legfiatalabb korosztály csupán 4 százalékos aránnyal vesz részt.

A kisbabák körében a legalacsonyabb a fertőzöttség

Az 1-2 évesek körében a legkisebb a fertőzöttségi arány – mondta Müller Cecília. Ahogy nő az életkor, úgy ő az érintettség is – tette hozzá.

Itt volt a legtöbb és legkevesebb fertőzött

A települések 91 százaléka érintett a fertőzésben – mondta Müller Cecília. A maradék 9 százalékon is nagy valószínűséggel jelen van pozitív személy. Az elmúlt héten Budapesten, Pest megyében és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében regisztrálták a legtöbb, míg Tolna megyében a legkevesebb fertőzöttet.

Zala megyében nőtt leginkább az esetek száma, 86 százalékkal a 46. héthez képest. Fejér megyében 71, míg Borsodban 54 százalékkal nőtt a fertőzöttek száma. Vas, Komárom és Békés megyében nem változott a helyzet, míg Nógrádban 55, míg Győr-Moson-Sopron megyében 45 százalékkal csökkent az új fertőzések száma – mondta Müller Cecília.

Átlagéletkorok

A meghaltak átlagéletkora 76 év, míg a gyógyultaké 40 év – mondta Müller Cecília.

Még nincs influenza-járvány Magyarországon

Egyelőre nem kezdődött el az influenza-járvány Magyarországon – ismertette Müller Cecília.

Sokat segítenek a polgárőrök

A polgárőrség a rendőrség elsőszámú partnere – mondta kérdésre Kiss Róbert. A polgárőrök részt vesznek a koronavírus-járvány elleni védekezésben is, a tesztelést is segítik, az idősek életét is segítik – tette hozzá.

Borítókép: Müller Cecília országos tisztifőorvos (k) beszél a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs utolsó alkalommal megtartott online sajtótájékoztatóján 2020. június 17-én