Schanda Tamás: a válságban nem megszorítjuk, hanem támogatjuk a cégeket (élő)

Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettes ismertette a munkahelyvédelmi támogatásokat.

A tájékoztató elején Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese szólalt meg. Elmondta, a magyar emberek munkahelyeit meg kell védeni, és annyi munkahelyet kell teremteni, amennyi megszűnik – számol be az Origo.

A kormány által nyújtott bértámogatás célja a munkahelyek megvédése – mondta Schanda Tamás. A balliberális kormányokkal ellentétben nem segéllyel, hanem munkával segítjük a gazdaságot – tette hozzá. A mostani válságban nem megszorítjuk, hanem támogatjuk a cégeket – egészítette ki.

A miniszterhelyettes a bértámogatásról azt mondta, hogy a munkaadónak és a munkavállalónak meg kell egyeznie, és a rövidített munkaidőre fizeti ki az állam a munkavállaló bérének 70 százalékát. Az erről szóló kérelmeket digitálisan kell benyújtani – mondta.

A bértámogatásokról 8 napon belül kell döntenie a hivataloknak. Schanda Tamás szerint ez nagyon sok embernek segíthet. Szólt arról is, hogy az innovatív munkahelyek esetében is van jelentős állami támogatás, és akár 318 ezer forintot is kaphatnak a dolgozók.

A munkahelyek megőrzését segíti az a hitel is, amely biztosítja a munkavállalók 9 havi bérének a részét. Az állam is készen áll arra, hogy munkát adjon, ha szükséges – mondta Schanda Tamás.

