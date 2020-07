Kormánypártok: a baloldal ellehetetlenítené az emberek véleménynyilvánítását

A kormánypártok szerint a baloldal el akarja lehetetleníteni, hogy az emberek elmondják véleményüket a legújabb nemzeti konzultáción.

Nacsa Lőrinc, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakciószóvivője szerdai budapesti sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: örömmel látják, hogy már több mint egymillióan töltötték ki a nemzeti konzultációs kérdőíveket papíron és online.

Az is világos viszont, a baloldal el akarja lehetetleníteni, hogy az emberek elmondják a véleményüket – tette hozzá. Rámutatott: a baloldali pártok mindegyike támadja valamilyen formában a nemzeti konzultációt.

„Gyurcsányék, a szocialisták, a momentumusok, az LMP-sek, a jobbikosok mind egy követ fújnak. Az egyik begyűjti a kérdőíveket, a másik kilopkodja a postaládákból, a harmadik összetépi, a negyedik megkérdőjelezi az egész konzultáció értelmét”

– mondta.

Hozzátette: értetlenül állnak ezek előtt, vajon miért teszik ezt minden egyes nemzeti konzultációnál? Ugyanez történt a bevándorlásról, a Soros-tervről, a gazdaságpolitikáról, a családpolitikáról szóló konzultációk esetén is – idézte fel.

Miért akarja mindig ellehetetleníteni a baloldal, hogy az emberek elmondják a véleményüket? – tette fel a kérdés a KDNP-s politikus.

Szerinte azért, mert

ők nem a magyar emberek és nem a nemzeti érdekek képviseletére szerződtek, hanem az idegen érdekek érvényesítésére.

Ezért nem akarják, hogy messze hallatszódjon a magyar emberek véleménye a bevándorlásról, a járvány elleni védekezésről, Magyarország gazdasági szuverenitásáról és az unokáinkat is eladósító második Soros-tervről – fejtette ki.

A most indult nemzeti konzultációban ugyanis olyan a kérdésekben kérik a magyar emberek állásfoglalását, hogy hogyan kezeljék a járvány okozta gazdasági károkat.

„Hagyjuk vagy ne hagyjuk, hogy Soros György és a hozzá hasonló pénzügyi spekulánsok beláthatatlanul hosszú időre eladósítsák hazánkat? Védjük meg vagy ne védjük a magyar vállalatokat az ellenséges külföldi felvásárlástól? A baloldal megszorításokra épülő válságkezelését válasszuk, vagy folytassuk a munkahelyvédő és -teremtő programokat? Kiálljunk továbbra is amellett, hogy nem lehet Magyarországra migránsokat betelepíteni, vagy engedjük a bevándorláspártiak nyomásának?” – sorolta a kérdéseket.

A baloldal azzal, hogy próbálja megakadályozni a nemzeti konzultációt, ismét egyértelművé tette, hogy nem a magyar emberek oldalán, hanem a bevándorlás, a második Soros-terv, az ország nemzeti és gazdasági szuverenitásának feladása mellett áll

– rögzítette Nacsa Lőrinc.

A kormánypártok arra buzdítanak mindenkit, ne hagyják, hogy a baloldal elhallgattassa. Minél többen töltsék ki és küldjék vissza a kérdőívet! – mondta a kormánypárti képviselő.

„Magyarországon sajtószabadság van”

Kérdésre az Index körül kialakult helyzetről, a portál függetlenségéről elmondta: nem foglalkoznak továbbra sem magántulajdonban lévő médiavállalatok belső ügyeivel, de a különböző baloldali politikusokkal való találkozások egybeesése feltűnő. Őket kellene megkérdezni, mi is hangzott el ezeken a találkozókon. A Gyurcsány-pártnak biztos, hogy több információja van a történtekről – fogalmazott.

Megjegyezte: számos olyan cikk jelenik meg, amelyben sértegetik a magyar embereket. Ez a véleményemmel nem egyezik, de ez is mutatja, Magyarországon sajtószabadság van – tette hozzá.

„Számos fejlesztés történt, de még sok a teendő”

Arról is kérdezték a képviselőt, hogy a Matolcsy György vezette jegybank versenyképességi felmérést készített, és e téren 19. helyre sorolták az unióban Magyarországot. Eszerint komoly problémák vannak az oktatással, az egészségügy területén pedig a legutolsó helyre sorolták hazánkat.

Nacsa Lőrinc azt mondta: régiós szinten összességében nem sorolta rossz helyre Magyarországot a dokumentum. A jegybank jelentéseit mindig kiemelt helyen kezelik, és mindig érdemes odafigyelni rájuk. Hasonlóan látják a jegybankkal, hogy Magyarország gazdasága, versenyképessége, pénzügyi stabilitása az utóbbi időszakban erősödött, gazdasági téren kifejezetten jó mutatókat is rögzített a jegybank. Az oktatás és az egészségügy területén történt számos fejlesztés, de azt is látják, hogy még sok a teendő, és ezért a jövő évi költségvetésben az ideihez – és minden eddigihez képest is – nőnek az oktatásra és egészségügyre fordítható források. Azt is szeretnénk, ha sportnemzetből sportoló nemzet lennénk, ez is évek óta a kormány célkitűzései közé tartozik – jegyezte meg a politikus.