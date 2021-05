Kocsis Máté: várható volt, hogy a baloldal ráront a pedofilellenes törvényjavaslatunkra

A balliberális oldal politikusai ezúttal sunnyognak, most inkább a propagandasajtójukat küldték a Fidesz frakcióvezetője szerint.

„Várható volt, hogy a baloldaliak és liberálisok rárontanak majd a pedofilellenes törvényjavaslatunkra. A politikusaik ezúttal sunnyognak, most inkább a propagandasajtójukat küldték” – írta Facebook-oldalán Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, a párt pedofília-ellenes törvénycsomagjának benyújtója.

Úgy fogalmazott: eddig is tudtuk, hogy sokan közülük szabadság-kérdésnek tekintik a pedofíliát, de a rengeteg „Kaletázásuk” után titkon reméltük, hogy nyugton maradnak. De nem. Most jön az ellenkezője. Sorjáznak a kérdések és sajtómegkeresések. Leírják, hogy természetesen ők a téma legjobb kutatói, és íródnak szép sorban a “nem is biztos, hogy ez a jó megoldás”, a “jaj, pont a lényeg maradt ki” és a “sehol nem vált ez be” tartalmú bizonytalanságot keltő cikkek (csak erős idegzetűek olvassák el ezeket), megszólalnak a Soros-TASZ-os szakértők, de van már okoskodás a pedofilok személyes adatainak védelméről, az emberi méltóságukról, a társadalomból való kirekesztettségükről is. Azt is mondják, a javaslat nem is segít az áldozatoknak. Hát persze. Gondolom még árt is nekik – írta Kocsis.

A frakcióvezetője szerint érdemi észrevételt egyedül az UNICEF hazai vezetője tett, de az sem a büntetőjogi szigorításokat érinti. Eközben, mint fogalmazott, a bértollnokok általuk nyomasztónak gondolt kérdésekkel bombázzák. A 444 még egy kiadós személyeskedést is elengedett velük szemben, úgy független újságíróilag, de közben megtudtuk tőlük, hogy a pedofilok nem is mindig pedofilok, csak visszaélnek a hatalmi helyzetükkel. Mintha nem lenne mindegy a gyermekek/áldozatok szempontjából – tette hozzá.

„Tehát csak a szokásos. Izgatottak. Ha a pedofília kapcsán lehet fideszezni, akkor azt nyomják, ha meg jön a szigorítás, akkor az a nem jó. Ismerjük már, lényegtelen.

Egyet azért tisztázzunk: nincs visszataszítóbb egy pedofil bűncselekménynél és annál, amikor egy pedofil visszaél egy gyermek kiszolgáltatottságával, gyengeségével vagy bizalmával. Az, akinek a gyermekét ilyen éri, semmilyen büntetést nem tart túlzásnak, és minden jóérzésű embernek is – szülőknek különösen -, ha ilyet hall, ökölbe szorul a keze.

Sok >szakértővel< szemben nekem van két gyerekem, onnan tudom” – fogalmazott Kocsis Máté.

Hangsúlyozta: sumák módon lehet aggódni a pedofilokért, de ha azok elég “bátrak” ahhoz, hogy elkövessék a bűntetteiket, akkor ahhoz is legyenek bátrak, hogy együtt éljenek a következményeivel. Az összessel. És akkor ezúton a válasz a leggyakoribb kérdésre: a pedofilnyilvántartás eszköz a szülők kezében, hogy megvédjék a gyermekeiket a potenciális elkövetőktől. Szerintünk a listának úgy van értelme, ha azok a pedofilok is megtalálhatók benne, akiket a törvény hatályba lépése előtt ítéltek el – fejtette ki a frakcióvezető.