Kiszipolyozzák a szigetet a migránsok

Kivágják az olajfákat, leölik a helybéliek állatait.

Több kép kering a közösségi oldalakon, melyek azt bizonyítják, hogy a görög szigeteken elhelyezett migránsok felélik a szigetlakók összes erőforrását, levágják állataikat és eltüzelik az olajfa-ligeteket – írja a V4NA.

Az elmúlt hónapok során rengeteg felvétel került elő a migránstáborokban történt zavargásokról és gyújtogatásokról, és ezért kevesebb nyilvánosságot kaptak azok a képek, melyek a tábor mindennapi életéről készültek.

Ilyen például ez a Twitteren megosztott kép, mely egy illegális „hentesüzletet” mutat be. Számos hasonló kép keringett a görög médiában év elején, egy hentesüzletről, ami lopott állatok tetemeit dolgozta fel mindenféle engedély nélkül, és amit egy 16 éves „hentes” hamis személyi adatokkal működtetett.

Στο παρανομο κρεοπωλείο του ΚΥΤ της Μοριας, οι λαθρομεταναστες πουλάνε τα κλεμμένα ζώα. (bonus: Προσέξτε ότι η οροφή είναι φτιαγμένη και από ύφασμα ελληνικής σημαίας..) pic.twitter.com/mjvZzMH1OU — Κοινή Λογική || (@commonsense491) May 8, 2020

A rendőrség be is záratta az „üzletet” és megállapította, hogy a „tulajdonos” Moria vidéki területeiről lopta boltjához az állatokat. Egy szemtanú, Makis Pavlellis arról is beszámol, hogy látta, ahogy a bevándorlók betörnek az apja földjére és rövid üldözés után „leszúrták az állatokat. A kecske, amit megöltek három gidával volt vemhes”. A célközönség azon helyiekből áll, akik „meggazdagodnak az NGO-k miatt a mi kárunkra”, fogalmazott Pavlellis.

De nem csak az állatok estek áldozatul a történetben, hiszen a görög olajligetek is felhasználásra kerültek. A Greek City Times hívta fel rá a figyelmet, hogy mintegy ötezer olajfát vágtak ki a Moria tábor illegális bevándorlói. A 65-80 év körüli fák kivágása hatalmas bevételkiesés a helyi lakosoknak, hiszen sokaknak ebből származik az elsődleges bevételforrásuk és Görögország éves szinten majdnem 650 millió eurót nyer csak az oliva-exportból.

A szigeten működő Moria Corona Awareness Team gyorsan a menekültek segítségére sietett Facebook-bejegyzésében, melyben elmondja, hogy a táborlakók többsége nem ilyen, és a fák kivágása a Moriában működő pékségek műve lehet, akiknek fára van szükségük, hogy kenyeret süssenek. Hozzáteszik, azt nem tudják, hogy ezek a „pékek” rendelkeznek-e engedéllyel vagy sem.

Az egyik legélesebben kritizált aspektus mégis az a tény, hogy az illegális migránsok többsége még csak nem is szír, és 90 százalékuk nem háború-sújtotta országból származik, hanem gazdasági menekültként érkezik az országba.

Ezek tükrében nem csoda, hogy több helyen tiltakozások törtek ki, amikor megkezdték a bevándorlók áthelyezését szárazföldi központokba. Az ország szárazföldi táborainak környékén egyébként szintén feszült a helyzet. Több farmer is arról számolt be, hogy a migránsok lopnak a földjeikről, leszedik a termést, ha pedig szólni akarnak nekik, akkor késsel támadnak rájuk.

Borítókép: illusztráció / A koronavírus-járvány miatt többnyire védőmaszkot viselő illegális bevándorlók buszra várnak, miután Leszbosz szigetéről Pireusz kikötőjébe érkeztek 2020. május 4-én.