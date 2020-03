Kigyógyult a fertőzésből, öt napra rá mégis meghalt egy 36 éves férfi

Légzési elégtelenségei voltak, majd megfulladt.

Belehalt az új típusú koronavírus okozta betegségbe egy öt nappal korábban gyógyultnak nyilvánított páciens a közép-kínai Vuhanban – jelentette helyi sajtóforrásokra hivatkozva a South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap csütörtökön.

A 36 éves férfi halálához a vuhani egészségügyi bizottság által kiadott halálozási kivonat alapján az új típusú koronavírus által okozott légzési elégtelenség, majd fulladás lépett fel.

Li Liang február 12-től az egyik, a járványhelyzet miatt rohamtempóban felépített vuhani kórházban feküdt, ahol az enyhébb tüneteket produkáló betegeket kezelték. A kórházból két hét után távozhatott, de az érvényes előírások szerint még további 14 napig egy karanténként kialakított szálláson kellett tartózkodnia.

A férfi felesége arról számolt be, hogy férje két nappal az után, hogy elhagyta a kórházat, ismét rosszul lett. Szájszárazságról és puffadásról panaszkodott. Március 2-án ismét kórházba szállították, ahol még aznap délután elhunyt.

A sanghaji székhelyű The Paper című lap az SCMP szerint egy azóta az internetes oldaláról eltávolított cikkben arról is hírt adott, hogy a vuhani Fangcang Kórház – amely szintén egyike a járvány miatt kialakított ellátó központoknak – szerdán egy felhívást tett közzé, miszerint több, korábban gyógyultnak nyilvánított pácienst kellett újból ellátás alá helyezni a tünetek ismételt felbukkanása miatt. A kórház emiatt csütörtöktől a vírus elleni antitestek jelenlétét is teszteli a betegek esetében, mielőtt gyógyultnak nyilvánítaná őket.

Kína szárazföldi részén szerda éjfélig újabb 139 fertőzöttet diagnosztizáltak, közülük 131-et a járvány kiindulópontjának számító Vuhanban. Az esetek száma ezzel a szárazföldi Kínában 80 409-re emelkedett, míg további 31 halálozással az elhunytak száma 3012-re nőtt. A betegségből eddig országszerte több mint 52 ezren gyógyultak fel, és a 25 ezret meghaladja a még jelenleg is kezelés alatt állók száma, akik közül csaknem 6 ezer beteg állapota súlyos.