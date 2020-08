Kiderült: orosz hajóról kobozták el a felrobbant műtrágyát Bejrútban (videó)

A Bejrútban elraktározott, majd felrobbant nagy mennyiségű műtrágya a Rhosus nevű hajóról származik, amelynek orosz tulajdonosa volt, és rakományát hat évvel ezelőtt kobozta el a libanoni vámhivatal – közölte szerdán az LBCI televízió, amelynek információiról az RBC orosz hírportál közölt pontosító részleteket.

Az LBCI a libanoni legfelsőbb védelmi tanács ülésének eredményeiről beszámolva közölte, hogy a veszélyes rakomány, a 2750 tonna ammónium-nitrát a Rhosus nevű hajón érkezett 2014 szeptemberében a bejrúti kikötőbe. A hajó a georgiai Batumi városból indult úticélja, Mozamik felé. Meghibásodás miatt azonban kénytelen volt útközben váratlanul kikötni a libanoni fővárosban. A helyi hatóságok megvizsgálták a moldovai zászló alatt hajózó Rhosust, és megtiltották, hogy elhagyja a kikötőt, a veszélyes műtrágyarakományt pedig elkobozták és raktárba helyezték.

A Rhosus tulajdonosa az orosz állampolgárságú, Cipruson élő Igor Grecsuskin volt. A kikötés után csődöt jelentett, erre hivatkozva elhagyta a hajót, a legénységet pedig fizetés nélkül faképnél hagyta.

A bejrúti robbanás okáról már korábban is jelentek meg feltételezések, ismert volt, hogy petárdaraktárban keletkezett tűz okozta az elsőt, a második pedig azért lett rendkívüli erejű, mert 2700 tonnányi ammónium-nitrát robbant be, amelyet hat éve kobozott el és azóta egy kikötői raktárban tárolt a vámhivatal. Ammónium-nitrát robbanására utal az is, hogy szemtanúk szerint utána narancssárga felhő keletkezett. Hasonló, vörösesbarna színe van a nitrátvegyületek robbanása után keletkező, mérgező nitrogén-dioxid gáznak is.

Michel Aun libanoni elnök szerdán bejelentette, hogy vizsgálat indul a végzetes katasztrófa okainak teljes feltárása érdekében. Jelezte, hogy a vizsgálat eredményéről maradéktalanul tájékoztatni fogják a közvéleményt. Az államfő televíziós beszédében segítséget kért más országoktól arra utalva, hogy Libanon a gazdasági összeomlás szélén áll.