Kiderült, ki a kormányközeli fertőzött személy

Hollik István országgyűlési képviselő, a Fidesz kommunikációs igazgatója lett koronavírusos.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és helyettese, Orbán Balázs – mint azt mi is megírtuk – azért kerülhetett hatósági házi karanténba, mert egy szombati rendezvényen találkoztak Hollik Istvánnal, aki a Tranzit szervezőbizottságának tagja is volt, és az ő fertőzöttsége miatt döntöttek úgy, hogy biztonsági okból lemondják a hétvégén esedékes rendezvényt, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott volna – írja a Magyar Nemzet.

Hollik István a bejegyzésében leszögezte: minden járványügyi előírást betartott, nem járt külföldön, így egyelőre nem lehet tudni, honnan kapta el a fertőzést.

A Magyar Nemzet utolérte a megfertőződött politikust, aki elmondta, hogy szerencsére már nem mutat tüneteket, és rendkívül enyhe lefolyású volt nála a betegség. Hollik István a Magyar Nemzetnek megerősítette, két hétig otthon marad, és mindenben betartja a hatóságoknak a házi karanténra vonatkozó előírásait.

Engem is utolért a koronavírus.Hétfőn és kedden rosszul éreztem magam, ezért a következő napok találkozóira és… Közzétette: Hollik István – 2020. augusztus 27., csütörtök

Szombaton egy szabadtéri rendezvényen vett részt Hollik István, ahol kezet fogott a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel és helyettesével.