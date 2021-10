Kasztrálnák a 40 évnél idősebb és a nagycsaládos férfiakat

Pennsylvania állam képviselőházának demokrata párti tagja, Chris Rabb egy olyan törvényjavaslatot terjesztett elő, amely kötelezővé tenné a vazektómiát a 40. életévüket betöltött vagy három gyermeket nevelő férfiak számára – írja a V4NA hírügynökség.

A törvényjavaslat lehetővé tenné azt is, hogy a nők pert indítsanak azon férfiakkal szemben, akik miatt akaratukon kívül teherbe estek.

I will be introducing a bill inspired by @RepKellyCassidy that requires all inseminators to undergo #vasectomies within 6 weeks of having their third child or 40th birthday, whichever comes first. /1

Additionally, . . .#ReproJustice #ReproductiveRights #AbortionIsHealthcare

