Karanténban van Ursula von der Leyen, az Európai bizottság elnöke

Ursula von der Leyen, az Európai bizottság elnöke karanténba került, miután múlt kedden egy oyan megbeszélésen volt jelen, amely egyik résztvevőjét tegnap koronavírussal diagnosztizálták – írja az Origo. A politikus a Twitteren tájékoztatott ma reggel arról, hogy az ilyenkor érvényes protokoll szerint karanténban van, a bejegyzése szerint holnap reggelig. Múlt csütörtökön már volt egy negatív PCR-tesztje. és ma is tesztelni fogják.

I’ve been informed that I participated in a meeting last Tuesday attended by a person who yesterday tested positive for COVID-19. In accordance with regulations in force, I’m therefore self-isolating until tomorrow morning. I’ve tested negative on Thursday & am tested again today

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 5, 2020