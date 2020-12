Karácsonynak fogalma sincs, mi zajlik a fővárosi cégekben?

A Magyar Nemzet szerkesztőségéhez eljutott dokumentum szerint a BKV már megkötötte a kamu (offshore) céggel a buszbérlési szerződést. Ezért is értelmezhetetlen Karácsony Gergely azon kijelentése, hogy „a BKV nem köt buszbérleti szerződést a zavaros hátterű céggel”.

Felmerül a kérdés, hogy a főpolgármester nincs tájékoztatva a fővárosi cégek szerződéskötéseiről vagy egy újabb kommunikációs trükkel próbálja félrevezetni a közvéleményt és kimosdatni a fővárost a korrupciógyanús busztenderrel kapcsolatban – írja a lap.

Dokumentum igazolja, hogy a BKV október 28-án megkötötte a kamucéggel a buszbérlési szerződést, ráadásul kiderült: a cégnek nincsenek is bérelhető buszai. Karácsony Gergely főpolgármester a Facebookon úgy reagált „A BKV nem köt buszbérleti szerződést a zavaros hátterű céggel, a BKV felszólítása nyomán a cég még kötbért is fizet a fővárosi vállalatnak.„ A főpolgármester posztjából kiderül, hogy Karácsonynak vagy nincs tudomása arról, hogy a fővárosi cégekben milyen szerződések köttetnek vagy tudja, de szándékosan félrebeszél.

Fürjes Balázs, Budapest és az agglomeráció fejlesztéseiért felelős államtitkár Twitter-bejegyzésében bemutatta a már megkötött szerződést.

„Melyik állítás az igaz? Főpolgármester, még egyszer, szó szerint: “A BKV nem köt buszbérleti szerződést a zavaros hátterű céggel, a BKV felszólítása nyomán a cég még kötbért is fizet a fővárosi vállalatnak.” Ehhez képest itt az aláírt szerződés.Valaki hazudik…” – írta az államtitkár.

Wintermantel Zsolt, a BKK igazgatósági tagja videóüzenetben üzent a főpolgármesternek.

„A BKV buszbérlési pályázata kezd tragikomédiába fordulni, már a baloldali portálok is elismerik és kamucégként nevezik a győztes pályázót amelyről most kiderült, hogy nem képes határidőre leszállítani a buszokat, ugyanis egyáltalán nincs is neki” – hívta fel a figyelmet videóüzenetében Wintermantel Zsolt, a BKK igazgatósági tagja. A közlekedési szakpolitikus szerint joggal merül fel a kérdés: hogyan pályázhatott, de még inkább a BKV hogyan szerződhetett buszbérlésre egy olyan céggel, melynek nincsenek is buszai? Vajon a BKV hozzájárul -e a kamucég álságos határidő módosítási kérelméhez, miközben ezeknek a buszoknak Budapest útjait kellene járnia?

„Már nemcsak Tüttő Kata, hanem Karácsony Gergely is hülyének nézi a budapestieket! ” – így reagált a budapesti Fidesz-KDNP frakció.

Mint írták: a főpolgármester arról ír, hogy a BKV nem köt szerződést a Leisztinger-féle, offshore-hátterű kamucéggel, amely ennek ellenére mégis kötbért fizet, mert nem tudja határidőre teljesíteni a buszbérlési vállalását.

„Persze, hogy nem köt szerződést, mert már rég megkötötte, különben mégis mi alapján fizetne kötbért??? Kötbérfizetésre csak érvényes szerződés ellenében kötelezhető egy cég. Karácsony mosakodásában az különösen kellemetlen, hogy a saját botrányát is az Orbán-kormányra akarja kenni. Szerinte ugyanis, nem a főváros, hanem az Orbán-kormány a felelős azért, mert a Tüttő Kata által felügyelt BKV offshore-hátterű kamucéggel kötött szerződést. Főpolgármester úr, ugye nem gondolja, hogy ezt bárki is elhiszi magának? ” – reagált a budapesti Fidesz.

Az mfor.hu által kirobbant busztender botrány előzménye, hogy a győztes CR-Facilities még egy évet sem tudhat maga mögött, idén május 11-én alapították és pontosan hét nappal azelőtt, május 18-án jegyezte be a cégbíróság, hogy lejárt volna a BKV tenderének ajánlattételi határideje.

A BKV Zrt. a legkedvezőbbnek a frissen alapított cég ajánlatát találta, így ezzel a társasággal kötötte meg a bérleti szerződést, melynek összértéke az uniós közbeszerzési értesítőben megjelent hirdetmény alapján nettó 342,72 millió forint. Az ügy további érdekessége, hogy a CR-Facilities többségi tulajdonosa ugyanis egy egy ciprusi székhellyel bíró offshore-cég, az Agrina Holdings tulajdonában van. Az ügyben pedig Leisztinger Tamás üzletemberhez köthető személyek neve is felmerül. Leisztinger Tüttő Kata szocialista főpolgármester-helyettes volt élettársa.

A BKV még április utolsó napjaiban, 28-án írt ki közbeszerzési eljárást használt, dízelüzemű alacsonypadlós, csuklós autóbuszok bérlésére. A kiírás szerint 6 darab, legfeljebb 12 éves légkondicionált, EURO IV-es környezetvédelmi besorolásnál nem rosszabb osztályú autóbuszt bérelne 12 hónapra a fővárosi közlekedési vállalat.