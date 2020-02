Karácsony rasszista jobbikost mentegetett, de a Hír Tv-t bojkottálná

A főpolgármesternek korábban a zsidólistázás sem jelentett elvi problémát.

Miközben Karácsony Gergely főpolgármester a Hír Tv-vel szemben nyilatkozatstopot hirdetett, és „nácimosdatással” vádolja a csatornát, addig az ellenzék közös főpolgármester-jelöltjeként megvédte a rasszista támadásért elítélt újpesti jobbikos politikust. Karácsony egy évvel ezelőtt pedig a zsidólistázásról elhíresült Gyöngyösi Mártont mentegette – emlékeztet a Magyar Nemzet cikke.

Karácsony Gergely (Párbeszéd) az ellenzék közös főpolgármester-jelöltjeként a 2019. október 2-án, a TV2 székháza előtt tartott tüntetésen azt mondta, hogy „az újpesti jobbikos jelölt szemtanúja volt egy verekedésnek, és nem a résztvevője”. A jelenlegi főpolgármester arra reagált, hogy kiderült, az újpesti ellenzéki összefogás jelöltje az a Szabó Balázs, akit korábban már elítélt a bíróság erőszakos garázda cselekedetért, valamint eljárás folyik ellene több hasonló ügyben. A Karácsony által mentegetett jobbikos politikus ügyében tunéziai állampolgárokat vertek meg egy kocsma előtt, ahol Szabóék ittak. A külföldi állampolgárokat bőrszínük miatt támadták meg.

A néhány napja megszületett bírói ítélet elmarasztalta Szabót rasszista indítékú erőszak bűntettében, és két év börtönre ítélte, amelynek végrehajtását öt évre felfüggesztette.

A híradásokból az is tudható, hogy zajlik Szabó ellen egy másik eljárás is, amelyben a vád szerint hátulról megrúgta és megütötte egy másik párt aktivistáját. Szabó mentegetése azért is visszás a főpolgármester részéről, mert Karácsony hétfőn egy nyilatkozatot tett, amelyben bejelentette, hogy bojkottálja a Hír Tv-t, mert szerinte a televízió nem megfelelően tudósított a magyar és német csapatok 1945-ös véres kitöréséről megemlékezőkről és az ellenük tiltakozókról. Úgy fogalmazott: a Hír TV „neonácikat mosdató” eljárását elfogadhatatlannak tartja.

A kettős beszéd kapcsán a Magyar Nemzet választ vár a főpolgármestertől arra a kérdésre,

hogyha a Hír Tv beszámolójában „neonácimosdatást” érzékelt, és emiatt bojkottot hirdetett, akkor utólag mi a véleménye arról, hogy egy neonáci utcai verekedő tettét mentegette a nyilvánosság előtt

– teszi fel a kérdést a napilap, hozzátéve: azt is szeretnék megtudni, hogy Karácsony Gergely tervez-e elnézést kérni ezért a közvéleménytől, az újpesti szavazóktól és a tunéziai sértettektől.

Nem ez az első eset, hogy a Jobbikot mentegeti Karácsony Gergely. Egy évvel ezelőtt az ellenzéki politikus a Hír Tv-ben azt mondta: nem tartja nácizmusnak a jobbikos Gyöngyösi Márton által kezdeményezett zsidólista felállítását.

A Párbeszéd társelnöke úgy fogalmazott, zsidólistát írni „önmagában nem nácizmus”.

Akkor azt is elmondta, hogy elvi problémája nem is volt a szélsőjobbos párttal, és az önkormányzati választások közeledtével érdemes elgondolkodni a Jobbikkal való együttműködésen. Karácsony 2017 októberében azonban még úgy nyilatkozott, hogy a Párbeszéd a Jobbikon kívül mindenkivel tárgyal az összefogásról.

Emlékezetes, Kulcsár Gergely, a Jobbik országgyűlési képviselője 2015-ben beleköpött a holokauszt áldozatainak emlékére felállított vascipők egyikébe a Duna-parton. Kulcsár később „biboldó bérencnek” nevezte azokat a pártokat, amelyek hajlandóak megemlékezni a zsidó áldozatokról, és „kamukausztnak” nevezte a holokausztot. Tavaly pedig nyilvánosságra került egy 2015-ös levelezés, amelyet a jobbikosok a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapján indítottak. Ebben Mirkóczki Ádám vitatta az auschwitzi haláltáborokban megölt zsidók számát, amelyre a Jobbik sajtóosztályának akkori munkatársa azt írta: „Ne tagadd a holokausztot! Inkább támogasd!” De nem ez volt Mirkóczki egyetlen antiszemita botránya, 2013-ban például piros ultihoz hasonlította a holokausztot, ami mindent visz.

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester megérkezik a Fővárosi Közgyűlés ülésére 2020. január 29-én