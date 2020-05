Karácsony Gergely bosszút áll a fideszes polgármestereken

A következő négy évben nem hajlandó egy fillért sem áldozni azoknak a főutaknak a rendbetételére, takarítására, amelyek kormánypárti polgármesterek kerületében vannak.

Egyetlen méter főút felújítását sem végzi el a Fővárosi Önkormányzat a következő 4 évben a XVI. kerületben. Mi több, a Fővárosi Közgyűlés által már megszavazott Magtár utca és Rózsa utca felújítását is visszavonja Karácsony Gergely főpolgármester – írta közösségi oldalán néhány nappal ezelőtt Kovács Péter polgármester. Hozzátette: a főpolgármester ezzel felrúgja a kerületi önkormányzat és a főváros korábbi megállapodását, mely szerint a kerület megtervezteti, a főváros felújítja a XVI. kerületben található a főváros kezelésében levő főutakat. A Magyar Nemzet elérte Kovács Péter polgármestert miután Karácsony Gergely egy személyben döntött elvonásokról.

Karácsony Gergely és a szivárványkoalíció tagjai két dolgot hangoztattak „reggel, éjjel meg este” a kampányban: azt, hogy minden rossz volt eddig, és hogy minden jó lesz, amint megválasztják őket, mert ők „mindenkiért”, és kizárólag szakmai alapon fognak kormányozni a fővárosban. Ezzel nehezen összeegyeztethető a főpolgármester mostani döntése, amit nem tudunk elfogadni, bár tenni sem tudunk ellene, hiszen azok az utak, amelyek felújítását most elutasította fővárosi fenntartásúak. Ez azt jelenti, hogy sem a kormány, sem a kerületi önkormányzat nem nyúlhat hozzájuk Karácsony Gergelyék nélkül – mondta el a Magyar Nemzetnek Kovács Péter a XVI. kerület fideszes polgármestere. Kovács szerint a főpolgármester döntése egyébként amellett, hogy morálisan elítélendő, szakmaiatlan is, ráadásul szembe megy azokkal a megállapodásokkal, amit a Főváros és a Kertváros korábban már megkötött.

„A többi között olyan közutakat sikerült most lehúznia a fejlesztési listáról Karácsony Gergelynek, amelyeknek a rekonstrukciójára már kész terveink voltak. Érdemes továbbá megemlíteni, hogy a biciklizőknek is keresztbe tett, a borzasztó állapotban lévő Magtár út felújításának letiltásával ugyanis a Budapest-Csömör kerékpártút kialakítása is lekerült a Főváros napirendjéről” – áll értetlenül a helyzet előtt a kerületi polgármester.

Csepellel sem kivételeznek



Karácsony Gergely fogást talált Borbély Lénárd csepeli polgármesteren is, miután az megvétózta a Táncsics Mihály utcába tervezett fővárosi hajléktalanszálló ügyét. Korábban a főpolgármester leállította a kerékpáros-fejlesztéseket, a XVI. kerülethez hasonlóan Csepelen is már lefutott közbeszerzés és megkötött szerződés volt például a Táncsics Mihály utca felújítására, a Csepel.Info információi szerint ősztől a fővárosi utak takarítását sem végzik el többet az ellenzéki kerületekben, csak az utak egy részén.

Borbély Lénárd csepeli polgármester a Facebook-oldalán hozzátette: a fővárosi utak tekintetében a Táncsics Mihály utca, a Szállítók útja, a Védgát utca és a Szent László utca felújítása marad el. Mindegyik utca kiviteli tervvel és engedélyekkel rendelkezett.

„Egyértelműen szakmai helyett politikai döntés születik, mivel csak négy kerület marad ki az útfelújításokból. Csak olyanok, ahol a választók fideszes, vagy az általa támogatott polgármesternek szavaztak bizalmat. Mivel politikai döntésről van szó, arra kérem a Karácsony Gergelyt támogató helyi politikai pártokat és képviselőit, az MSZP-t, a Demokratikus Koalíciót, a Momentumot, az LMP-t és a Jobbikot, hogy velem együtt álljanak ki Csepelért és tiltakozzanak a diszkrimináció ellen. Csepel nem ezt érdemli” – írta Borbély.

Karácsony tetemes osztalékot fizet

Miután a főpolgármester mártír szerepben tetszelegve hosszasan sorolta, hogy a kormány kivérezteti az önkormányzatokat, a Fővárosi Csatornázási Művek (FCsM) vitatott osztalékkifizetését engedélyezné. Mindemellett Karácsony visszavásárolná a vállalatot korábban privatizációnak áldozatul esett kisebbik részét, ezt a döntést a Fidesz-KDNP is üdvözölné. Az FCSM kisebbik tulajdonrésze jelenlegi külföldi tulajdonosok kezében van. Nagy vitát kavart, hogy speciális szabályok szerint az osztalék nagyobb része jár nekik. A vállalat ezen a címen több mint négy milliárd forintot fizethet ki a tavalyi üzleti év után. Bagdy Gábor (Fidesz-KDNP) városházi képviselő, korábbi gazdasági főpolgármester-helyettes már tavaly novemberben is a pénz visszatartását javasolta, mert szerinte vitatott a kifizetés jogossága. Tüttő Kata főpolgármester-helyettes a kifizetés mellet érvelt, mert ennek megtagadása pereskedéshez vezetne. Bagdy Gábor a Magyar Nemzetnek elmondta: nem állítják, hogy egyértelműen jogtalan a kifizetés, de amíg ez nem nyer bizonyságot, tartsák azt függőben.

Az előnytelen privatizációt még Demszky Gábor főpolgármestersége alatt köttetett, az látszik, hogy az új főpolgármester addig nem kíván változtatni a gyakorlaton, amíg vissza nem kerül fővárosi kézbe az FCsM.

„Érthetetlen a főpolgármester hozzáállása, hiszen azt állítja rossz anyagi állapotban van az önkormányzat mégis milliárdokat fizetnének ki osztalékként egy olyan privatizációs szerződésre amit 1997-ben kötöttek” – mondta el a lapnak Bagdy Gábor. Hozzátette: nem is érti miért erőltetik a kifizetést, de nyilvánvaló kényelmesebb megoldás, mint pereskedni.

„Teljes mértékben az FCsM visszavásárlása mellett vagyok, a közmű cégeknek nemzeti tulajdonban van a helyük, így tettünk a korábbi ciklusban a Fővárosi Vízművek esetében is. A saját tulajdonban lévő energiacégek monopolhelyzetben vannak, ezért tudjuk biztosítani a városnak a megfelelő energiaellátást és a megfizethető közüzemi ellátást.”

Banai reagált a pénzügyi sirámokra

Banai Péter Benő államháztartásért felelős államtitkár a Hír Tv Magyarország Élőben műsorában reflektált Karácsony Gergely azon kijelentésére, hogy a gépjármű adó átcsoportosítása és szolidaritási hozzájárulás kivérezteti az önkormányzatot.

„Valóban nő a főváros által fizetendő szolidaritási hozzájárulás összege. A főváros azonban egy jó anyagi helyzetben lévő önkormányzat, iparűzésiadó-bevétele tavaly közel 164 milliárd forintot tett ki. A fővárosi önkormányzat úgynevezett adóerő-képessége nagyjából háromszorosa egy átlagos magyar településének” – magyarázta az államtitkár, aki hangsúlyozta, a fővárosnak más önkormányzatokhoz hasonlóan hozzá kell járulnia az államháztartás kiadásaihoz.

Hozzátette: a szolidaritási hozzájárulás összegét az önkormányzatok adóerő-képessége, anyagi helyzete alapján egy képlet határozza meg, és mindenkinek egységes szabályok szerint kell fizetnie. Egy kivétel van, a főváros, amelynek csak a képletből adódó befizetés 85 százalékát kell teljesítenie. Ezt a főpolgármester nem említette, sőt azt sem a központi költségvetésből nyújtott támogatás is nő 7 milliárd forinttal. Megjegyezte, jövőre gazdasági növekedéssel kalkulálnak, tehát több bevétele lesz az önkormányzatnak a helyi iparűzési adóból, mint idén.

Mindezek mellett ott áll a miniszterelnök adott szava, hogy Budapestnek az jár, ami eddig is biztosított volt.