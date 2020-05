Jelentősen nőtt az igény a bölcsődei és óvodai gyermekfelügyeletre

Drasztikusan megnőtt az igény a bölcsődékre és az óvodákra az elmúlt napokban, a bölcsődés korúak mintegy 15 százaléka, az óvodásokkal együtt a gyerekek több mint 10 százaléka járt ügyeletre – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára pénteken.

Novák Katalin az M1 csatornán azt mondta, hogy ez volt az egyik indok, amiért a vidéki intézmények jövő hétfőtől, a budapestiek pedig június 2-ától visszatérnek a normális működéshez. Az óvodák, bölcsődék idén nyáron csak két hétre zárhatnak be, az iskolákban pedig a tanév vége után június 26-áig biztosítani kell a foglalkozásokat a gyerekeknek – tette hozzá.

Az államtitkár arról is tájékoztatott, hogy a megfelelő járványügyi előírások betartásával napközis és ottalvós nyári táborokat is lehet szervezni. Egy erről szóló szavazás eredménye szerint a szülők 72 százaléka azt szeretné, hogy legyenek táborok nyáron – tudatta.

Beszélt arról is, hogy módosító javaslatot nyújtott be az örökbefogadói tanfolyam ingyenessé tételéért az örökbefogadás elősegítéséről szóló törvényjavaslathoz. A tanfolyam jelenleg fejenként 60-80 ezer forintba kerül, de ha ingyenes lesz, akkor akár közel 160 ezer forintot is megspórolhatnak az örökbefogadó szülők – mondta Novák Katalin.

