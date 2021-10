Izraelben csütörtöktől AstraZeneca-vakcinával is oltanak

Izraelben csütörtöktől a brit-svéd gyógyszergyártó AstraZeneca vakcinájával is oltanak különleges esetekben – jelentette az izraeli média.

A katonai rádió beszámolója szerint azokat fogják AstraZeneca-vakcinával védeni, akiknél súlyosabb szövődmények alakultak ki az Izraelben eddig alkalmazott, mRNS-technológián alapuló Moderna- vagy Pfizer/BioNTech-oltás után vagy akinek az egészségi állapota nem engedi meg ezeknek a beadását.

Naftali Bennett miniszterelnök kiterjeszti a karantén helyetti tesztelés kísérletét a még nem oltható gyerekek oktatási intézményeiben. A kísérleti programban az azonosított fertőzöttel érintkező gyerekek visszatérhetnek az iskolákba, ha tesztjük negatív volt és nem kell egész osztályoknak egyhetes otthoni zárlatot vállalniuk.

Eddig csak zöld, vagyis egyáltalán nem vagy alig fertőzöttnek minősített településeken voltak ilyen iskolák, de kiterjesztik a módszert a sárga, vagyis enyhén fertőzött helyekre és az óvodákra is – értesült a The Times of Israel című angol nyelvű hírportál. Emellett a hetek óta javuló járványadatok ellenére sem tervez könnyítéseket az izraeli egészségügyi minisztérium.

„Várhatóan megmaradnak télen is a maszkok. Továbbra is viselni fogjuk a zárt térben, s az elkövetkező hónapokat is végigkísérik a zöld címkével együtt járó korlátozások”- mondta Nachman As professzor, a minisztérium igazgatója kedden a Jediót Ahronót című újság hírportáljának, a ynetnek.

Izraelben fokozatosan visszaszorult a járvány negyedik, delta variáns okozta hulláma, hétfőn 1483 új vírushordozót azonosítottak mintegy 110 000 teszt elvégzésével. Szeptember elején többször kilencezer körül járt ez a szám. A pozitív esetek aránya a tesztelésnél 1,42 százalékra csökkent, noha másfél hónappal ezelőtt még a 8 százalékot is meghaladta.

A járvány megjelenése óta a mintegy 9,4 millió lakosú országban 1 318 478 fertőzöttet regisztrálták a hatóságok. Jelenleg Izraelben 17 512 aktív koronavírus-esetet tartanak nyilván, és 488-an vannak közülük kórházban.

A súlyos esetek száma 360, közülük 161 beteg van lélegeztetőgépen. A még mindig viszonylag magas fertőzési adatok ellenére a vírus terjedését jelző R mutató az augusztus eleji 1,36-ról fokozatosan 1 alá csökkent, jelenleg 0,78, vagyis száz új fertőzött átlagosan már csak 78-nak adja át a vírust.

Tavaly december vége óta 6 207 918 embert oltottak már be (a 12 évesnél idősebbek körében) legalább egyszer a Pfizer/BioNTech vakcinájával, ez az ország lakosságának 66,76 százaléka.

Augusztusban a védettség növelésére, a delta hullám megfékezésére újabb kampányt indítottak a harmadik, emlékeztető oltások beadására azok számára, akik legalább öt hónappal korábban már megkapták a második oltást. A kampány nyomán eddig 3 856 772-en vették fel a harmadik adag vakcinát, ami a lakosság 41,47 százalékát jelenti.

A SARS-CoV-2 koronavírus okozta Covid-19-ben tavaly február óta 8010-en haltak meg Izraelben. Az elmúlt két napban elhunyt tizenhárom eset közül tizenegyen egyáltalán nem oltatták be magukat, ketten pedig nem vették fel a megerősítő oltást, és régi védettségük már érvényét vesztette – jelentette az egészségügyi minisztérium.