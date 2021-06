Idén is lesz nyelvvizsgakedvezmény a felvételin

A legtöbben idén is ezúttal is gazdaságtudományi területen szeretnének továbbtanulni, de sokan választották a bölcsész és a műszaki területek szakjait is, a pedagógusképzés pedig csak egy hajszállal maradt le a dobogóról.

A járvány okozta veszélyhelyzet miatt idén is rendkívüli intézkedések vonatkoznak az egyetemi felvételire. A kormány úgy döntött: idén ismét adható többletpont a résznyelvvizsgákért is. Ismeretes, tavaly óta egy emelt szintű érettségi már mindenkinek kötelező, de számos más jogcímen is gyűjthetők értékes pluszpontok, melyek közül az egyik ilyen a nyelvtudás – írja a Magyar Nemzet.

Az 500 pontos rendszerben (ennyi a felvételin elérhető maximum) 28 pont kapható a középfokú komplex nyelvvizsgáért, felsőfokúért pedig 40 pont. Az Oktatási Hivatal (OH) tájékoztatása szerint ez a többlet most azt is megilleti, aki csak az írásbeli vizsgarészt tette le. A szóbeli már kevesebbet ér, de a kedvezmény azért nem elhanyagolható: középfokúért 14 többletpont, felsőfokú szóbeliért 20 többletpont jár.

Az OH felhívta a figyelmet, hogy aki szeretné feltölteni bizonyítványát az e-felvételibe, július 8-ig teheti ezt meg, és ugyaneddig az időpontig lesz lehetőség dokumentumpótlásra, adat- és sorrendmódosításra is.

Mint írták, a jelentkezési sorrend módosítására egyetlen alkalommal van lehetőség. Ezzel akkor érdemes élni, ha megváltozott a felvételizők preferencia-sorrendje, nincs értelme viszont variálni, ha nem sikerült az alkalmassági vizsga, mert ilyenkor egyébként is sikertelennek számít a jelentkezés. Fontos tudni, hogy csak a már megjelölt szakokat lehet mozgatni, újat felvenni nem lehet.

Míg 2020-ban elmaradt a központi eredményváró, az idén ismét együtt ünnepelhetik a ponthatárok kihirdetését a fiatalok, Schanda Tamás államtitkár ugyanis néhány napja bejelentette, hogy az OH és a HÖOK rendezésében lesz Pont ott parti, méghozzá július 22-én.

A leendő elsőévesek örülhetnek annak is, hogy a legtöbb felsőoktatási intézmény ezúttal a gólyatáborokat is megszervezi. A szabályok persze szigorúak lesznek: van, ahol gyorstesztekkel és kötelező lázméréssel, máshol állandó egészségügyi stábbal, betegszobával, fertőtlenítőpontokkal készülnek a szervezők, és csak azok táborozhatnak, akiknek van védettségi igazolványuk, illetve bizonyos egyetemeken (például Miskolcon) ez kiváltható 72 óránál nem régebbi, negatív PCR-teszttel is.

Idén egyébként összesen 101 878-an jelentkeztek a felsőoktatásba, ami komoly előrelépés a tavalyi 92 ezres létszámhoz. Legtöbben – csaknem harmincezren – ezúttal is gazdaságtudományi területen szeretnének továbbtanulni, de sokan választották a bölcsész és a műszaki területek szakjait is, a pedagógusképzés pedig csak egy hajszállal maradt le a dobogóról.

Tavaly a felvettek négyötöde állami támogatású képzésre jutott be, így ha ez a trend nem változik, akkor a fiatalok jelentős része most is ingyen tanulhat. Az önköltséges képzésekre minden szezonban könnyebb bekerülni, ám az alacsonyabbak a pontszámok egyúttal három-négyszázezer forint körüli tandíjat is jelentenek szemeszterenként.

Nem mindegy persze, melyik intézményben tanulja valaki a választott tudományt: a Corvinuson félévente 450 ezer forintba kerül a gazdálkodási szak, ám ugyanez a Gábor Dénes Főiskolán 260, az Óbudai Egyetemen pedig már 245 ezer forintos tandíjért is elérhető. Az ugyancsak népszerűnek számító mérnöki szakok és a jogászképzés önköltsége átlagosan háromszázezer forint, tanító szakon pedig Egerben már kétszázezer forintért, Vácon pedig akár 160 ezerért is lehet tanulni. Akit a választott képzések egyikére sem vesznek fel, az augusztusi pótfelvételin próbálkozhat ismét.

