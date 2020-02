Húszmilliót gyűjtött a református diákság egy szír iskola újjáépítésére

Közel 20,3 millió forintot gyűjtöttek össze a Kárpát-medencei magyar református iskolák diákjai egy szíriai keresztény iskola újjáépítésére.

Száztíz magyarországi és határon túli református oktatási intézmény, valamint több magánszemély és vállalkozó is csatlakozott a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap tizedik, jubileumi felhívásához, rekordösszegű, közel húszmillió-háromszázezer forintnyi pénzadományt gyűjtve össze a Szíriai Örmény Református Egyház által működtetett Damaszkuszi Keresztény Általános Iskola felújítására és működési feltételeinek javítására – írja a reformatus.hu hírportál, hozzátéve: a református egyház központi költségvetéséből megkétszerezte ezt az összeget, így .

A damaszkuszi örmény reformátusok iskolája is megsínylette a szíriai háborút – derül ki a tudósításból -, többször is találat érte az épületet, súlyosan megrongálva annak tetőszerkezetét. „Az épület vizesblokkja is megélt már jobb napokat, ahogy a szomszédos számítástechnika-terem is felér egy időutazással: a géppark az ezredfordulós időket idézi. Mindkettő felújítása szerepel a fejlesztési terveik között, ahogy a tantermek berendezését, valamint fűtését is szeretnék modernizálni” – írják.

A református egyház központi költségvetéséből megduplázta a diákok által gyűjtött összeget, így több mint negyvenmillió forinttal gazdálkodhat idén az oktatási intézményeket segítő református szolidaritási alap. Ebből mintegy 31,5 millió forint jut a szíriai intézménynek, a többit Kárpát-medencei református oktatási rendezvényekre, az alap bibliaprogramjára és a délvidéki református nyári gyerektáborokra fordítják.

A magyar református iskolák pedagógusai és diákjaink a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap tízéves működése során eddig összesen több mint százharminchárommillió forintot gyűjtöttek össze. Ez az összeg az előző években hozzájárult többek között az ukrán állami támogatás nélkül működő kárpátaljai református középiskolák életben tartásához és a nyelvhatáron megtartó erőt jelentő református intézményhálózat bővítéséhez szerte a Kárpát-medencében. Mindemellett a programnak köszönhetően tízezer diáknak sikerült kezébe adni a Bibliát.

Borítókép: Diákok az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanévzáró ünnepségén 2016. június 21-én