Hollik István: az oltásellenesség mindegyik formájában jeleskedett a baloldal

Fenyegetőzésével azt bizonyítja a baloldal, hogy hatalomra kerülésükkel visszatérne a szemkilövetős múlt – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Hollik István, aki az ellenzéki előválasztást egy Gyurcsány Ferenc által rendezett show-műsornak tartja. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a gyakorlat bizonyítja, hogy az oltás életet ment, mert amióta többen vannak beoltva, a járványügyi adatok is meredeken csökkennek.

Hogyan értékelné a járványkezelés és az oltási program mostani állását?

A Magyarország előtt álló legnagyobb kihívás most az, hogy minél gyorsabban elérjük az ötmillió beoltottat. Az is lehetne a mottónk, hogy „arccal az ötmillió beoltott felé”. E cél eléréséért mindenki megteszi a magáét. A kormányzat biztosítja a vakcinát, és vezényli a gyors és gördülékeny oltási folyamatot. Van elég vakcinánk, oltópontunk és oltási kapacitásunk, az emberek pedig regisztrálnak. Mindenki mindent megtesz azért, hogy minél előbb elérjük a célunkat, egyedül a baloldal marad ki ebből. Ők annak ellenére is folytatják oltásellenes tevékenységüket, hogy most már nemcsak a magyar szakemberek, de a WHO is kimondta, hogy a kínai vakcina is biztonságos.

A kormány még mindig oltásellenesnek nevezi az ellenzéket. Továbbra is megállja a helyét ez a vád?

Az oltásellenességnek több formája van, és a baloldaltól mindegyiket láthattuk. Kezdték azzal, hogy konkrétan be akarták tiltatni a kínai vakcinát. Erre vonatkozott Gyurcsány Ferenc pártjának petíciója. Az oltásellenesség másik formája az elbizonytalanítás. Ebben is jeleskedett a baloldal. Nemcsak a politikusok, de a baloldali média is részt vett ebben. Mindent megtettek, hogy olyan elbizonytalanító álhíreket közöljenek, amelyek odavezethetnek, hogy az emberek nem merik beoltatni magukat bizonyos vakcinákkal. Mondhatják a baloldalon, hogy nem oltásellenesek, de igenis azok. És ez azért elképesztően felelőtlen, mert emberéletekkel játszanak. Mindent megtesznek azért, hogy lassítsák a védekezést, mert – amint egy stratégájuk is kifejtette – ez nekik politikai hasznot hozhat. A baloldal erkölcstelenségét az mutatja a leginkább, hogy tevékenységükkel elsősorban a saját szavazóik egészségét veszélyeztetik, hiszen őket tudják a leginkább lebeszélni az oltásról és a keleti vakcinákról. A legelképesztőbb pedig az, hogy még most sem állnak le, amikor a WHO kimondta a Sinopharm-vakcináról, hogy biztonságos és hatékony. A DK egyik politikusa még ezután is azt fejtegette, hogy ez nekik továbbra sem elég érv ahhoz, hogy biztonságosnak ítéljék ezt az oltóanyagot. Mi ez, ha nem oltásellenesség?

A védettségi igazolványok rendszerét is kritizálja a baloldal. Erről mit gondol?

Ez egy további formája a járvány elleni védekezés akadályozásának a vakcinák betiltásának követelése és az oltóanyagok hatékonyságának megkérdőjelezése mellett. Egészen elképesztő, hogy Gyurcsány Ferenc ügyvédje, Czeglédy Csaba jogszerűtlen magatartásra buzdítva az embereket arra biztatja őket, hogy nyugodtan üljenek be vendéglátóhelyekre védettségi igazolvány nélkül is. Ennél felelőtlenebb viselkedést nehéz lenne elképzelni, de sajnos ez is beleillik mindabba, amit az elmúlt bő egy évben a baloldaltól láttunk. A védettségi igazolvány a magyar emberek védelmét szolgálja. Azért csak az igazolással rendelkezők vehetnek igénybe bizonyos szolgáltatásokat, mert róluk tudni, hogy nem fertőznek és nem fertőződnek meg, vagy ha el is kapják a betegséget, enyhe lesz annak a lefolyása, és az életük nem kerül veszélybe. Józan politika az, hogy csak védettséget igazoló okmánnyal lehessen igénybe venni bizonyos szolgáltatásokat. Számos más országban is így járnak el.

A védettségi igazolvány megkövetelése növelheti-e az oltási hajlandóságot?

Nagyon remélem, hogy így lesz, de továbbra is a magyar emberek belátásán és személyes döntésén múlik a dolog. Mindenki láthatja, hogy amióta többen vannak beoltva Magyarországon, a járványügyi adatok is meredek csökkenésnek indultak. A minap olyan alacsony volt az új fertőzöttek száma, mint legutóbb fél évvel ezelőtt. Nemcsak elméleti okoskodás, hogy a vakcina életet ment, hanem a gyakorlat is mutatja, hogy csak oltással tudjuk legyőzni a vírust. Ha pedig a védettségi igazolvánnyal rendelkezők pluszszolgáltatásokhoz is hozzá tudnak jutni, és ezzel a szabadságuk újabb szeletét kaphatják vissza, az ösztönzőleg hathat a többiekre is. Az emberek egyéni, felelősségteljes belátására van szükség az oltáshoz. Magyarországon az oltás továbbra is önkéntes lesz, senkit nem fogunk kényszeríteni.

Teljes lett az ellenzéki előválasztás mezőnye. Mit gondol a versenyről?

Egy jól megkoreografált show-műsorról van szó, amelynek a rendezője és a koreográfusa egy személyben Gyurcsány Ferenc. Az ő kezében van az irányítás, ő jelöli ki a szereplőket, és határozza meg a karakterüket. Egy biztos, hogy a végső győztes Gyurcsány Ferenc lesz. A jelölteket nézve azt látjuk, hogy akinek reális esélye van a győzelemre, az biztosan Gyurcsány embere, hiszen Karácsony Gergely az ő tanácsadója volt egykor, és főpolgármesterként is bizonyította, hogy kiváló báb lenne Gyurcsány Ferenc számára, hiszen a volt miniszterelnök szinte összes emberét jól fizető álláshoz juttatta a városházán. A másik esélyes jelölt pedig nem más, mint Dobrev Klára, Gyurcsány Ferenc felesége.

Jól értem, hogy ön szerint Karácsony Gergely lehet a következő Medgyessy Péter?

Pontosan erről van szó. Emlékezhetünk, hogy Medgyessy Pétert is Gyurcsányék találták ki, bábként tolták maguk előtt. Medgyessy Péter kabinetfőnökeként Dobrev Klárának is aktív része volt a megpuccsolásában, és utána saját férjének miniszterelnökké való kineveztetésében. A báb szerepére Karácsony Gergely is kiválóan alkalmas. Egy dologban különbözik csak Medgyessy Pétertől, hogy a volt miniszterelnöknek volt tényleges szakmai karrierje és beszélt idegen nyelvet, így képes volt nemzetközi tárgyalásokon részt venni. Példátlan lenne, ha olyan vezetője lenne az országnak, aki semmilyen idegen nyelvet nem beszél.

Mi a véleménye arról, hogy a baloldali jelöltek egyre agresszívebb, fenyegetőbb hangnemet használnak megszólalásaikban?

Furcsa a viszonya a baloldalnak a demokráciához és a jogállamhoz. Miközben folyamatosan ők koptatják ezeket a szólamokat, semmilyen konkrét ügyben nem fordultak eddig bírósághoz. Az ellenzék holdudvarába tartozó értelmiségiek pedig olyan eszmefuttatásokba bocsátkoztak, hogy a demokrácia visszaállítása érdekében elfogadható lenne, hogy a választások után egy időre megszüntessék a demokráciát, alkotmányellenes módon leszámoljanak ellenfeleikkel, majd visszazökkentsék a dolgokat a demokratikus kerékvágásba. Mi ebből a szemkilövetős jogállamiságból nem kérünk. Fenyegetőzésével azt bizonyítja a baloldal, hogy hatalomra kerülésükkel visszatérne a múlt, amikor békés tüntetőkkel szemben lovasrohamot vezényeltek, amikor a miniszterelnök politikai számításból a rendőröket saját országának állampolgáraival szembefordította, jogellenes módon szemeket lövetett ki, vagy éppen azt tanácsolta a vele egyet nem értő fiatal vállalkozóknak, hogy el lehet menni az országból. Ezt a múltat testesíti meg az az agresszív politika, amit Gyurcsány Ferencék most is képviselnek.

Borítókép: Hollik István, a KDNP képviselője napirend előtt felszólal az Országgyűlés plenáris ülésén 2021. április 27-én