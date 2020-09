Hét településen rendeznek ma időközi önkormányzati választást

A választások között több olyan is van, amelyet a veszélyhelyzet miatt nem tudtak megtartani az eredetileg kiírt tavaszi időpontban. A helyi választási irodák felkészültek a járványügyi előírások betartására.

A Csongrád-Csanád megyei Kiszomboron a települést tizennyolc éve irányító Szegvári Ernőné (független) év eleji lemondása miatt lesz időközi polgármester-választás. A polgármesteri posztért három független jelölt indul, a községben mintegy 3200-an voksolhatnak.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Vaján azért lesz időközi polgármester-választás, mert májusban elhunyt a várost addig vezető Tisza Sándor (független). A tisztségért öt független jelölt indul, a választói névjegyzékben mintegy 2700-an szerepelnek.

A Békés megyei Zsadányban azért lesz időközi polgármester-választás, mert a tavaly októberben megválasztott Marton Sándor Roland (független) februárban lemondott tisztségéről. Az időközi választáson négyen indulnak: hárman függetlenként, egy jelölt pedig a Fidesz-KDNP színeiben. A névjegyzékben 1120-an szerepelnek. Az időközi választás eredetileg április 26-án lett volna, ugyanezekkel a jelöltekkel.

A Zala megyei Dobriban a korábbi, 2006 óta hivatalban lévő polgármester személyes indokokra hivatkozva tavaly év végi hatállyal mondott le a posztjáról. Márciusban lett volna az időközi voksolás, de jelöltek hiányában az a választás elmaradt. A mostani voksoláson három független jelölt közül választhatnak a helyiek, a voksoláson 136-an szavazhatnak.

A Győr-Moson-Sopron megyei Gyalókán azért lesz időközi polgármester-választás, mert a tavaly októberben megválasztott Kincse Attila (független) polgármester lemondott posztjáról. A polgármesteri tisztségért egy független jelölt indul, a választói névjegyzékben 65-en szerepelnek.

Nógrád megye székhelyén, Salgótarjánban a 3-as számú egyéni választókerületben önkormányzati képviselőt választanak. Az időközi választást azért kellett kiírni, mert a korábbi képviselő, Turcsány László (Fidesz-KDNP) januárban személyes okokra hivatkozva lemondott, majd kilépett a Fideszből. A vasárnapi voksoláson négyen indulnak: ketten függetlenként, egy jelölt a Magyar Munkáspárt és egy a Salgótarján, Szeretem! Egyesület-DK-Jobbik-LMP-MSZP-Párbeszéd-Tarjáni Városlakó Egyesület színeiben. A választói névjegyzékben több mint 2700-an szerepelnek.

A Komárom-Esztergom megyei Dunaszentmiklóson két önkormányzati képviselőt választanak, ugyanis februárban megváltozott munkahelyi körülmények miatt két képviselő lemondott, így a testület a működéshez szükséges létszám alá csökkent. A két képviselői helyért egy-egy jelölt indul, mindketten függetlenek, a településen 407 választópolgár adhatja le szavazatát az egyéni listás jelöltekre.

A helyi választási irodák a koronavírus-fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében a szavazóhelyiségekben kézfertőtlenítőt helyeznek el, amelyet a választópolgárok a szavazóhelyiségbe érkezéskor és távozáskor is használhatnak. A szavazatszámláló bizottságok tagjai maszkot viselnek, és erre kérik a választópolgárokat is. Kérik azt is, hogy esetleges sorbanállás esetén tartsanak legalább 1,5 méter távolságot a többi várakozótól, valamint vigyenek magukkal tollat a voksoláshoz. A betegek, a mozgásukban korlátozottak – mint minden választásnál – most is mozgóurnát kérhetnek legkésőbb a szavazás napján 12 óráig a szavazatszámláló bizottságtól.