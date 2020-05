Hamarosan épülhetnek az új katonai középiskolák

Megkezdődött az előkészítése két új honvéd kollégium létrehozásának.

Komoly előkészületek indultak el a két új katonai középiskola megépítésére Hódmezővásárhelyen és Székesfehérváron – tudta meg a Magyar Nemzet. Hódmezővásárhelyen már befejeződtek az ehhez szükséges statikai vizsgálatok és elkészültek a megvalósíthatósági tervek, Székesfehérváron most folyik az építkezésre alkalmas ingatlan kiválasztása. A debreceni katonai középiskolával együtt így hamarosan három ilyen intézménye lehet az országnak.

Elkészültek a statikai vizsgálatok és a megvalósíthatósági tervek a hódmezővásárhelyi honvéd középiskola és kollégium létrehozásához – értesült a lap. A Honvédelmi Minisztérium ezzel kapcsolatosan megerősítette, hamarosan elindulhat a tervezési feladatok pályáztatása és lebonyolítása is az erről szóló a kormányhatározatnak megfelelően, miután benyújtották a kialakítási feltételekkel és az új intézmény létrehozásával kapcsolatos további intézkedésekről szóló kormány-előterjesztést.

A hódmezővásárhelyi katonai középiskola megépülésével már két ilyen intézménye lehet majd az országnak, de terveznek egy harmadik honvéd kollégiumot is, Székesfehérváron.

A székesfehérvári honvéd kollégiumról is megkezdődtek már az egyeztetések a város által javasolt ingatlanokról, amelyeken megépíthetik majd az új középiskolát – közölte a szaktárca. Nem mindegy azonban, hogy végül melyik ingatlanra esik a választás. Az építkezés helyszínéül választott ingatlan állapotától is függ ugyanis, hogy melyik tanévtől kezdheti meg működését a kollégium. A Fejér megyei város azért is megfelelő egy ilyen tanintézmény létrehozására, mert igazi katonai központ, itt működik a Magyar Honvédség Parancsnoksága.

Amennyiben ezek a beruházások megvalósulnak, már három katonai középiskola lesz Magyarországon: a debreceni Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium mellett Hódmezővásárhelyen és Székesfehérváron is lesz ilyen intézmény. Ez azért is fontos, mert a rendszerváltás után szinte az összes katonai középiskolára lakat került arra hivatkozva, hogy megszűnt a sorkatonaság.

Valaha tizenhat ilyen középiskola volt az országban,

az utolsót még a szocialista Juhász Ferenc minisztersége idején szüntették meg. A Magyar Honvédség azóta is többek között ennek issza a levét, nehéz megküzdeni a létszámhiánnyal. Az ilyen iskolákból ugyanis egyenes út vezet a katonai pálya felé. A debreceni katonai középiskolában végzett diákoknak például csaknem a fele választotta ezt a hivatást, sokan a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen vagy az Altiszti Akadémián folytatták. A honvéd középiskolában végzettek nagy része ugyanakkor a civil életben is megállhatja a helyét. A katonai középiskolák megépítése és újraindítása mellett az utánpótlás érdekében más programokat is elindított az utóbbi években a honvédelmi tárca. Ilyen például a honvédelmi ismeretek középiskolai oktatása, a honvédkadétképzés a szakgimnáziumokban.

Borítókép: a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium diákjai