Hadházy Ákos feljelentést fontolgat Bíró László ellen

Feljelentést tervez a baloldal bukott antiszemita jelöltje, Bíró László korrupciógyanús ügyében Hadházy Ákos, aki egyúttal azt is állítja: bizonyítani tudja, hogy az általa feltártakról tájékoztatta az ellenzéki pártok vezetőit. Ezt erősíti, hogy bár szerinte Bíró ártatlan, Márki-Zay Péter elismerte: őt tájékoztatta Hadházy az aggodalmairól. Mindeközben a Magyar Nemzet úgy értesült, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség három napon belül dönt arról a feljelentésről, amit korrupciós bűncselekmény feljelentése elmulasztásának gyanúja miatt tett Tényi István.

„Az ügyet itt a magam részéről most egy darabig lezárom azzal, hogy valószínűleg feljelentést fogok tenni” – írta közösségi oldalán Hadházy Ákos abban a bejegyzésében, amelyben számos olyan dokumentumot tett közzé, amelyek szerinte azt bizonyítják, hogy ellenzék közös szerencsi jelöltje, az antiszemita kijelentéseiről elhíresült Bíró László korrupciógyanús ügybe keveredett. „Őszinte kíváncsisággal és reménnyel várom, hogy az ellenzéki pártok az összes dokumentum részletes megismerése után revideálják-e az ügyről vallott nézetüket. A 2022-es választás múlhat rajta” – írta Hadházy, megjegyezve:

„furcsa érzés ez, mert amikor a rengeteg fideszes korrupciós ügyről beszéltem, akkor soha nem kérték, hogy küldjem el nekik a dokumentumokat”.

Ismert: Hadházy a baloldal bukását hozó hétvégi időközi parlamenti választás másnapján jelentette csak be, hogy tudomása szerint a Bíró Lászlóval kapcsolatos korrupciós ügy sokkal súlyosabb annál, mint amit korábban a „kormánypropaganda” közölt. Elmondása szerint szolidaritásból erről a nyilvánosságnak nem, ám az ellenzéki pártok vezetőinek beszámolt – akik ezután nem tettek semmit. A baloldali pártok egy nap hallgatás után közös közleményben határolódtak a független képviselő állításától azt hangoztatva, hogy Hadházy egyetlen pártvezetőt sem keresett meg aggodalmaival. Ő azonban az ATV-ben egyértelművé tette: bizonyítani tudja, hogy az ellenzéki pártok vezetőinek értesülniük kellett a jelzéseiről, amit többüknek személyesen tett meg.

Állítását erősíti, hogy Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere, akit egyúttal lehetséges közös ellenzéki miniszterelnök-jelöltként is számontartanak közösségi oldalán elismerte, hogy „velem tíz napja telefonon már egyeztetett Hadházy Ákos, tisztában voltam álláspontjával”. Márki-Zay hozzátette, „nem vagyok abban a helyzetben, hogy megítéljem, Hadházy Ákos és Bíró László közül kinek van igaza, ezért megvárom a jogi eljárást vagy a dokumentumok nyilvánosságra hozatalát. Számomra ezért amíg bűnössége nem bizonyított, Bíró László ártatlan”. A „trafikbotrányra” utalva ugyanakkor Hadházy azt hangoztatta közösségi oldalán, hogy ha nem tudná bizonyítani azokat a dolgokat, amiket leír, „akkor már sok százmilliót pereltek volna ki belőlem és rágalmazás miatt el is ítéltek volna”. A független képviselő a Blikknek megismételte: a 2022-es választás megnyerése nagyban attól függ, hogy az ellenzék máshogy képviseli-e az ügyeket, mint a Fidesz.

Mindeközben a Magyar Nemzet úgy értesült, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség három napon belül dönt arról a feljelentésről, amit korrupciós bűncselekmény feljelentése elmulasztásának gyanúja miatt tett Tényi István. Mivel Hadházy és az ellenzéki pártelnökök hivatalos személyek, ezért korrupciós bűncselekmény észlelésekor feljelentési kötelezettségük van.

Mindent dokumentál

Számos botránya mellett Hadházy arról is ismert, hogy előszeretettel rögzítette titokban egykori párttársaival folytatott beszélgetését, amit akár évekkel később használt fel. Ilyen volt, amikor még a Fidesz politikusaként vette fel szekszárdi önkormányzati képviselőtársait, amiből kirobbantotta a „trafikbotrányt”. Az is emlékezetes eset volt, amikor az immár LMP-s Hadházyval összeverekedett párttársa, Sallai Róbert Benedek. A baloldali sajtóhoz ekkor is kikerült egy hangfelvétel, ami Hadházy verzióját erősítette, miszerint az incidensnek ő volt az elszenvedője.