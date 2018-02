Gyurcsánynak legalább két éve van számlája az osztrák elit bankban

Gyurcsány Ferenc elismerte, hogy egy osztrák bankban is van számlája. A volt kormányfő azt követően nyilatkozott külföldön tartott vagyonáról, hogy a Magyar Idők Online közölte és portálunk is megírta, a Demokratikus Koalíció elnöke valótlan tartalmú vagyonnyilatkozatot adott le az Országgyűlésnek, hiszen az okiratban nem tüntette fel azt a több mint 150 millió forintot, amelyet Bécsben egy elit banknál, a Schoellerbank AG-nál helyezett el.

Az exminiszterelnök a történteket azzal magyarázta, hogy a vagyonnyilatkozatában feltüntetett 605 millió forint értékű értékpapír-befektetésének egy része van Ausztriában. Leszögezte ugyanakkor, hogy nincs pénzintézeti számlakövetelése osztrák bankban. Gyurcsány Ferenc szerint éppen ezért a Magyar Idők Online valótlanságot állított, és jelezte, pert indít ellene.

Időközben a Magyar Idők pénteki számában azt is közzétette, hogy az egykori kormányfőnek már 2016-ban is volt számlája Bécsben, ebben az évben még több mint 180 millió forint lapult a Schoellerbankban, vagyis mintegy 30 millióval több, mint jelenleg. Az azonban, hogy részben külföldön tárolja a vagyonát, a 2016-os vagyonbevallásából sem derült ki.

Gyurcsány Ferenc tegnap arra az újságírói kérdésre, hogy miért tartja Ausztriában a befektetését, kitérő választ adott. – Miért kellene itthon tartanom minden pénzemet? Európai polgár vagyok, Európában tartom a pénzemet – fogalmazott.

Érdemes megjegyezni azt is, hogy Gyurcsány vagyona 2017 végére meglepő módon csökkent. A 2016-os vagyonnyilatkozatában feltüntetett 641 millió árfolyamértékű értékpapírból 2017-ben 36 millió forintnyi „égett el”, annak ellenére, hogy a DK elnökének bruttó 227 958 055 forintot fizetett ki osztalék formájában az Altus Portfólió Kft., s ezt elvileg értékpapírba fektette. Két eset lehetséges. A vagyonnyilatkozata szerint a negyedmilliárd forinthoz közelítő különbözetet nem egy bankban és nem is műkincsekben vagy ingatlanban tartja, és nem vásárolt sem autót, sem más borsos árú értéktárgyat tavaly. Ebből az következhet, hogy családjával felélték ezt az összeget, vagyis hogy havonta 18-20 millió forintot költöttek magukra. Elképzelhető továbbá, hogy elbukta a tőzsdén, ami – tekintettel arra, hogy a volt miniszterelnök nyilván kiváló szakemberekre bízta pénzügyei kezelését – nem túl valószínű.

Támadási felület

A politikai érzék hiányára vall, hogy Gyurcsány Ferenc hatalmas vagyonának egy részét egy osztrák elit bankban tartja, ezt a botrány kirobbanása után maga is elismerte. A most kiszivárgott hírben nem az egykori szocialista miniszterelnök vagyona a meglepő, hanem annak részben külföldi kihelyezése – mondta a Magyar Idők megkeresésére Mráz Ágoston Sámuel. A Nézőpont-csoport vezetője rámutatott: bár Gyurcsány nem titkolta el a pénzét, de – korábbi szavaival élve – nem bontotta ki az igazság minden részletét. – Különösen kellemetlen, hogy a bukott kormányfő családi cége az utóbbi hetekben egy másik pénzügyi botránnyal, a Czeglédy Csabának nyújtott engedély nélküli kölcsönnel került a hírekbe. Ezzel és a bankszámlaüggyel a kampányból hátralévő két hónapban a kormányoldalról, a Jobbik táborából és a baloldali versenytársai közül is sokan fogják támadni a DK elnökét, ez pedig megrendítheti az eddigi ügyes taktikázással gyarapodó baloldali táborát – fogalmazott az elemző.