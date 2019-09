Gulyás: mintegy 31 ezren igényelték eddig a babaváró támogatást

Eddig mintegy 31 ezer igénylés érkezett a babaváró támogatásra és közel 19 ezer szerződést kötöttek meg a bankok – közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján.

A miniszter beszámolt arról, hogy a kormány szerdai ülésén a családvédelmi akciótervvel kapcsolatban hallgatott meg jelentést. Eddig 18 800 szerződést kötöttek meg a bankok;

a szerződések 88 százaléka a legmagasabb összegre, 10 millió forintra köttetett, további 5 százalék 8 és 10 millió forint közötti összegre, 5 százalék 5 és 8 millió forint közötti támogatásra, míg az 5 millió alatti összegre kötött szerződések aránya 2 százalék volt

– ismertette a jelentés főbb adatait a babaváró támogatásról szólva.

Gulyás Gergely úgy összegzett: így eddig a babaváró támogatással kapcsolatban 181,5 milliárd forint értékben született szerződés,

az átlagosan felvett összeg pedig 9,7 millió forint, vagyis a legtöbb család a teljes elérhető összeget felveszi.

A miniszter a nagycsaládos autótámogatásról szólva elmondta: eddig több mint 22 431 kérelmet nyújtottak be és 5238 határozat született.

Hozzátette: igyekeznek felgyorsítani a folyamatot.

Elmondta:

több mint negyven autótípus felel meg az feltételeknek, ezek közül a legnépszerűbb igényelt típusok a Dacia, az Opel, a Ford és Skoda.

Gulyás Gergely beszámolt arról is, hogy a jelzáloghitel csökkentésre vonatkozóan 7712 kérelmet nyújtottak be és 3419 támogató határozat született. Jelezte: itt is igyekeznek gyorsítani a kérelmek feldolgozásán. A falusi csokról szólva közölte: július 31-ei adatok szerint 375 kérelem érkezett, a befogadott kérelmek összege 2,1 milliárd forint.

Kitért arra is, hogy

a Magyar falu programmal kapcsolatban még inkább elégedettek, hiszen az 5000 lakosúnál kisebb települések 96 százaléka regisztrált a programba és 92,5 százaléka pályázott is.

A miniszter ismertetése szerint az elbírált pályázatokra eddig 21 milliárd forintot fizettek ki: orvosi eszközökre és rendelőkre 6 milliárdot, egyházi és közösségi helyiségek létrehozására, felújítására 13 milliárd forintot, sportparkokra pedig 2 milliárdot.

A közösségi területek felújításán belül – folytatta – temetők fejlesztésére, a belterületi közterület-karbantartáshoz szükséges eszközfejlesztésre, falu és tanyagondnoki szolgálatra, óvodák udvarának felújítására, önkormányzati utak felújítására, valamint polgármesteri hivatalok és orvosi szolgálati lakások felújítására jutott forrás.

A miniszter úgy értékelt:

a Magyar falu programban gyors és jól működő a pályázati rendszer, gyors döntések születnek.

Gulyás Gergely beszámolt arról is, hogy a kormány jelentést hallgatott meg a jászberényi Electrolux gyár csoportos létszámleépítésével kapcsolatban. Kijelentette:

a munkahelyteremtő gazdaságpolitika jegyében a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy a csoportos létszámleépítésében érintett dolgozók egyetlen napot se legyenek munka nélkül.

Azt szeretnék, hogy

január 1-jére ne legyen olyan munkavállaló, aki ha akar, ne tudna dolgozni

– mondta.

Hozzátette: irodát nyitottak annak érdekében, hogy minden egyes munkavállaló elhelyezkedésével foglalkozni tudjanak.

Gulyás Gergely úgy vélte: azok a fejlesztések és beruházások, amelyek Jászberény környékén történtek az elmúlt időszakban, kellő kapacitást jelentenek arra, hogy senki ne maradjon munka nélkül.

Közölte: a kormány kérésére Varga Mihály, aki pénzügyminiszterként a foglalkoztatási ügyekért is felel és Palkovics László innovációs és technológiai miniszter Jászberénybe látogatott.

Hozzátette:

a 800 embert érintő leépítés jogszerűségét a kormányhivatal vizsgálja.

Arra a kérdésre, hogy valóban újra megnyitják-e Szíriában a magyar nagykövetséget, Gulyás Gergely közölte: az újjáépítést támogatják, de a nagykövetség megnyitásáról egyelőre nem született döntés.

Arról, hogy Dobrev Klára, DK-s EP-képviselő szerint el akarják érni az Európai Parlamentben, hogy az önkormányzatok közvetlenül pályázhassanak EU-s forrásokra, Gulyás Gergely azt mondta: nem fog megváltozni az eddigi gyakorlat, amely szerint tagállami keretek között érkeznek az uniós források, míg a közvetlenül elérhető támogatások aránya elhanyagolható, néhány százalék marad.

A minisztert arról is kérdezték, milyen üzenete van a felvidéki magyarok számára, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a héten a magyar-szlovák futballmeccsen együtt fotózkodott a magyarellenes Szlovák Nemzeti Párt (SNS) elnökével, Andrej Dankóval. Gulyás Gergely ezzel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet: a kérdés elhallgatja azt a tényt, hogy a szlovák parlament elnökéről van szó, aki a magyar Országgyűlés elnökével együtt nézte a mérkőzést, és aki az elmúlt években számtalan ügyben kifejezetten segített a magyar érdekek érvényre juttatásában.

Az, hogy a szlovák parlament elnöke a díszpáholyból néz meg egy ilyen meccset, egy ország minimális kulturáltsága esetén kérdésként sem merül fel – jegyezte meg.

Magyarország nagy jelentőségű, az unió jövője szempontjából kulcsfontosságú területet kaphat az Európai Bizottságban, ami elismerés mind az országnak, mind Trócsányi László biztosjelöltnek – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter azzal kapcsolatban, hogy Ursula von der Leyen megválasztott elnök a szomszédság- és bővítéspolitikáért felelős posztra jelölte a magyar politikust.

Gulyás Gergely hangsúlyozta: szükség van a Balkán integrációjára, a csatlakozási tárgyalásokat meg kell kezdeni vagy gyorsítani kell mindazon államokkal, amelyek megfelelnek a feltételeknek. Ez az unió erősödését szolgálja. Ugyanakkor perspektívát kell felmutatni a csatlakozásra váró országok számára is – tette hozzá.

Jelezte, az európai parlamenti meghallgatások során érhetik majd támadások a magyar jelöltet, hiszen a portfólió szorosan összefügg az Európát megosztó bevándorlás kérdésével. A balkáni útvonal állította meg a tömeges migrációt – emlékeztetett.

A várható támadásokat a bevándorláspolitikában elfoglalt magyar álláspont miatti bosszúként értékelte a miniszter, hozzátéve: Trócsányi Lászlót Magyarországon is a bevándorláspártiak támadják.

A portfolió Magyarországot illet – emlékeztetett -, mindenkinek meg kell fontolnia, meddig éri meg Trócsányi Lászlót támadni, akiről Gulyás Gergely azt mondta: egyike a legalkalmasabb jelölteknek.

A közjogi rendszer megerősítése miatti bírálatokkal kapcsolatban azt mondta: a változtatások nem Trócsányi László miniszterséges alatt zajlottak, így azokat „nehéz vele összefüggésbe hozni”.

A kormánynak továbbra sincs árfolyamcélja, és tiszteletben tartja a jegybank függetlenségét – szögezte le a forint árfolyamát firtató kérdésre, hozzátéve: ma egy forintgyengülés sokkal kevésbé lényeges kérdés, miután a devizahitel-csapdából kisegítették az emberek jelentős részét.

A forint gyengülésének költségvetési hatásaira vonatkozó kérdésre válaszolva Gulyás Gergely azt mondta: a költségvetésben az árfolyamváltozás, adott esetben a gyengébb forint, annyi bevételt hoz, amennyi kiesést eredményez.

Kijelentette: nem látja annyira szélsőségesnek az árfolyamváltozást, hogy a magyar gazdaságpolitikának a szükségesnél mélyebben kelljen ezzel foglalkoznia.

A miniszterelnöknek a nyugdíjasok rezsiutalványához mellékelt levelének kézbesítése nem okoz pluszköltséget – válaszolta a miniszter egy kérdésre.

A Pikó András a budapesti Józsefváros ellenzéki polgármesterjelölt kampányközpontjában tartott házkutatásról kijelentette: a feljelentést a helyi választási bizottság tette, mert egy fénykép alapján úgy ítélte meg, hogy fennáll a bűncselekmény elkövetésének gyanúja. Szerinte a képet látva nehéz másképpen értékelni az esetet, mint hogy megvalósult a cselekmény, ennek kiderítése azonban a bűnügyi szervek feladata.

Az ügyben normális menetben, szakszerű eljárás zajlik, a nyomozó hatóság pedig akkor járt volna el helytelenül, ha a a választási bizottság feljelentése ellenére nem jár el – hangsúlyozta.

„Azt látom, az ellenzék semmilyen eszköztől nem riad vissza a választási kampányban” – fogalmazott.

Elmondta: egyetért Kocsis Mátéval, a Fidesz frakcióvezetőjével abban, hogy egy ilyen botránynak személyi következménye kell, hogy legyen, és bízik abban, hogy a választópolgárok levonják majd a helyes következtetést.

Egy további kérdés azt érintette, hogy az előző parlamenti ciklus három fideszes képvielője, Mengyi Roland, Simonka György és Varga Gábor összejátszhattak közbeszerzési ügyekben. A miniszter elmondta: korábban az adóhatóság leállította a nyomozást, most azonban az ügyészség vizsgálja az esetet. Az érintetteknek kötelességes segíteni a nyomozást – jelentette ki.

Gulyás Gergely egy kérdésre megerősítette: a Fidesz tisztújítása után is miniszter marad, nem lesz a Fidesz alelnöke.

Nincs napirenden az alaptörvény módosítása – válaszolta egy kérdésre, hangsúlyozva: nem kívánnak változtatni azon, hogy a házasság egy férfi és egy nő életre szóló szövetsége, és biológiai okok folytán nekik lehet gyermekük.

Arról a sajtóhírről, hogy a Magyar Fejlesztési Központot hackertámadás érte, azt mondta: nincs információja arról, hogy hackertámadás lett volna, arról végképp nincs, hogy ez adatvesztéssel járt volna.

Borítókép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda Garibaldi utcai sajtótermében 2019. szeptember 12-én