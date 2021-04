Francia történész: Orbán Viktor modell lehetne az EU-nak

Macron továbbra is az elhibázott brüsszeli vakcinabeszerzéshez ragaszkodik. Orbán Viktor azonban jól látta, hogy az uniós vakcinabeszerzés akadozik. Rendelt kínai és orosz oltóanyagot is, így uniós átlagban ma Magyarország az élen áll az átoltottság tekintetében – fejtette ki véleményét Kevin Boussuet francia történész a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában – írja a Híradó.hu-ra hivatkozva a Magyar Nemzet.

Boussuet elmondta, hogy őt még nem oltották be, mert jelenleg Franciaországban csak az 55 év felettieket oltják. Annak ellenére sem kap oltást, hogy oktató, holott Emmanuel Macron köztársasági elnök többször elmondta már, milyen fontos, hogy a közhivatalnokok, a tanárok vagy a rendőrök is vakcinához jussanak.

Az iskolák szeptember óta nyitva voltak. A köztársasági elnök nem akarta bezárni azokat, egészen egy héttel ezelőttig. Így az általános iskolák három hétre, a gimnáziumok egy hónapra zárva vannak most.

Macron az elhibázott brüsszeli beszerzéshez ragaszkodik

A tanárok is félnek, és szeretnék felvenni az oltást, de nem tudják. Bousset szerint ez azért van, mert Franciaország ragaszkodik az uniós kvótához, és nincs elég vakcina. Macron ehhez tartja magát, és nem rendel keletről oltóanyagot. – Ez pedig felháborító, hiszen ha megtette volna, a lakosság sokkal nagyobb százalékát beoltották volna – fogalmazott a történész.

– Orbán Viktor megint jól látta, hogy az unió lassú, lemaradt a folyamatok mögött. Rendelt kínai és orosz vakcinát is, így uniós átlagban ma a leginkább átoltottak között van Magyarország. Több mint hárommillió embert beoltottak, a lakosság közel harmadát, Franciaországban ez a szám ennek a fele. Vagyis nyugtalanító, hogy ha az uniót követjük, akkor nem tudjuk megvédeni a polgárokat. Macron abban hibázik, hogy européert játszik. Egy ilyen helyzetben inkább patriótát, nemzeti érdekeket védő politikust kellene, aki Brüsszelen kívül is rendel vakcinát – mondta Kevin Bousset.

Hozzátette, hogy szerinte nincs jó vagy rossz vakcina, a kínai vagy az orosz is jó. – Vita van nálunk is ezekről, de nem szabadna a politikát belekeverni ebbe. Persze Macron elnök nem szereti Putyint, ezért nem vesz orosz vakcinát,

de egy ilyen helyzetben a vakcina szidását el kellene felejteni, ez ostobaság.

Jelenleg egy út van, és ez az oltás, mindenkit, minél gyorsabban be kell oltani, csak így lehet kijönni a válságból. Amikor a köztársasági elnök mindez ellen van, az bizony kérdéseket vet fel – fejtette ki a történész.

Akadozik az oltási folyamat

Kevin Bousset elmondta, hogy Franciaországban az oltási kritérium az életkorhoz van kötve. – Először a 75, aztán a 70, majd a 65 év felettieket oltották be, most pedig az 55 év felettieket. Mivel azonban nincs elég vakcina, nagyon komplikált minden. Ezzel együtt oltják a speciális betegségben szenvedő fiatalabbakat is, de például, ha egy negyvenéves tanárt nézünk, aki állandó kapcsolatban van fiatalokkal vagy gyerekekkel, akkor azt látjuk, hogy más stratégia kellene – közölte.

– Macron arról beszél mindig a televízióban, hogy érkezik a vakcina, az azonban mégsem jön. Azt mondja, hogy nyár végére mindenki megkapja az oltást, de ebben nem hiszünk. 66 millió ember él itt, a világ hetedik hatalma, és nem tudunk elég hatékonyan harcolni a Covid ellen.

A járvány elején nem volt elég maszk, aztán pedig tűből volt kevés

– adta elő Bousset.

– Franciaország Pasteur hazája, az oltás hazája, de nem vagyunk képesek saját oltóanyagot előállítani. A nagyhatalmi státus már a múlté, ez inkább a dekadencia időszaka. De ugyanez a helyzet az unióval is, jól látjuk a tehetetlenségét. Azt mondták, a határok zárva lesznek, de nincsenek.

Franciaország szép lassan elveszti szuverenitását, és mindent Brüsszelnek rendel alá

– tette hozzá.

– A migránsokra vonatkozóan nincsenek konkrét számok, nem tudni, mennyien vannak vagy mikor kapnak oltást. Egy Párizs melletti megyében hivatalosan 1,6 millió a lakosság, de 2,5 millióra becsülik azt valójában. 55 év felett ők is kaphatnak oltást, de épp ez az a réteg, amely kevéssé becsüli az előírásokat – mondta szkeptikusan. A történész szerint csak a párizsi metrót kell megnézni, hányan utaznak maszk nélkül. – Egyértelműen az itt élő franciák egészségét veszélyeztetik – vélekedett Bousset.

Az oltásellenesség vádja az elégtelen teljesítmény takarására szolgál

– Van egy másik dolog, amit fel szoktak hozni a franciákkal kapcsolatban, miszerint oltásellenesek lennének. Ezzel sem értek egyet. A lakosság öt-tíz százaléka mondja ezt, ők veszélyesnek tartanak mindenfajta oltást. Ma már ők is meggyőzhetők, hiszen látjuk, a koronavírus ellen csak a vakcina segít – mondta Kevin Bousset.

– Macron úgy próbálta eltussolni az elégtelen intézkedéseket az egészségügy terén, hogy meggyanúsította a franciákat: nem akarják beoltatni magukat. Ez nem így van. A franciák be akarják oltatni magukat, és kérik a köztársasági elnököt, hogy minél hamarabb tegyék ezt meg, legyen minél több vakcina – fogalmazott a történész, majd hozzátette:

– Orbán Viktor modell lehetne az uniónak, hogyan kell megvédeni a lakosságot.

Akkor zárta le a határokat, amikor kellett. Ahelyett hogy az újságírók egy része állandóan lehúzná és kritizálná őt, most példaként hozhatnák fel. Önöknél a lakosság több mint harminc százaléka már be van oltva, az unióban ez a második leginkább átoltott nemzet. Végre egy elnök tesz is a népéért ebben a válságban – mondta a történész elismerően.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke az olasz jobboldali kormánypárt, a Liga vezetőjével, Matteo Salvinivel és a lengyel miniszterelnökkel, Mateusz Morawieckivel folytatott találkozóját követően tartott sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2021. április 1-jén