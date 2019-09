Sikerült tisztáznia magát.

Felmentették a vádak alól Barack Obama volt elnök fehér házi jogi tanácsadóját, Greg Craig ügyvédet.

A Washington egyik legbefolyásosabb demokrata párti jogászaként számon tartott ügyvédet azzal vádolták meg, hogy félrevezette a hatóságokat, majd a nyomozás során eltitkolt információkat az ukrán kormánynak végzett munkájáról.

A 74 éves Craig ellen a Robert Mueller vezette különleges bizottság vizsgálatai során emeltek vádat, s elemzők megjegyzik, hogy ő volt a korábbi, demokrata párti kormányzat egyetlen tisztségviselője, akit a vizsgálatok alapján perbe fogtak. Neve és tevékenysége a Donald Trump elnök 2016-os választási kampányának első menedzsere, Paul Manafort ukrajnai és orosz politikusoknak végzett munkájának feltárásakor került reflektorfénybe.

A Mueller-bizottság azt vizsgálta, hogy Donald Trump és 2016-os választási kampányának munkatársai összejátszottak-e oroszokkal a választási győzelem érdekében, illetve Trump – már elnökként – akadályozta-e az igazságszolgáltatást ennek tisztázásában.

Craiget és volt ügyvédi irodáját az ukrán igazságügyi minisztérium 2012-ben bízta meg jogi tanácsadással. Tevékenységének jellege miatt Craignek nem volt kötelező külföldi lobbistaként regisztráltatnia magát az amerikai igazságügyi minisztériumnál, ahogyan azt a törvények előírják.

Ám az ügyvéd az általa képviselt ukrán ügyben – amely egy ukrán ellenzéki politikus peréről szólt – több amerikai újságot is, köztük a The New York Times és a Los Angeles Times, vagy a National Law Journal című szaklap szerkesztőségét is megkereste. Ehhez azonban már regisztráltatnia kellett volna magát az igazságügyi tárcánál.

A washingtoni bíróságon tartott tárgyaláson az ügyészek azzal érveltek, hogy Greg Craig Ukrajna képviselőjeként lépett fel az amerikai sajtóban, és regisztrálás nélkül ez öt évig terjedő börtönbüntetéssel sújtható. Felhozták ellene azt is, hogy több hamis és félrevezető kijelentést tett médiakapcsolatairól az igazságügyi minisztériumnak, éppen annak érdekében, hogy elkerülje a regisztrálást.

Az ügyvéd a perben mindezt cáfolta, és azt állította, csupán azért állt kapcsolatban több médiummal, hogy biztosítsa a riportok korrektségét, valamint azt, hogy Kijev és reklámszakemberei ne torzíthassák el a valóságot.

Az esküdtszék hihetőnek találta a vádlott és ügyvédjei érvelését, és felmentő ítéletet javasolt a bírónak.