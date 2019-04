Fábry Kornél: szeretnénk a keresztény hit emberarcúságát bemutatni

A közelgő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szervezőbizottságának főtitkára hangsúlyozta: Magyarország keresztény történelme azt bizonyítja, hogy egy nemzet fennmaradásában mekkora erőt jelent a hit.

Fábry Kornél katolikus pap az egy év múlva hazánkban rendezett 52. Nemzetközi Eucharisztikus Világkongresszus kapcsán a Pesti Srácoknak adott interjút. A 2020 szeptemberi esemény szervezőbizottságának főtitkára arról is beszélt, hogy szeretnék a keresztény hit emberarcúságát bemutatni, és azt is, hogy Krisztus követése miként tudja jobbá, tartalmasabbá tenni életünket.

Fábry Kornél hangsúlyozta, hogy egy adott társadalom, sőt egy nemzet életéhez hozzáad az, hogyha értéket képviselő, közösségi életben aktív hívők a tagjai. Hozzátette, a különböző szerzetesrendek és egyházi közösségek nagy szerepet vállalnak az oktatásban, a hátrányos helyzetűek, fogyatékkal élők gondozásában, az idősek ellátásában.

„Fontos feladatunk a 2020-as eseményre készülve láthatóvá tenni ezt a szolgálatot, megmutatni mindazt a sokszínű tevékenységet, amivel a keresztények jelen vannak a mindennapokban. Szeretnénk a keresztény hit emberarcúságát bemutatni, és azt is, hogy Krisztus követése miként tudja jobbá, tartalmasabbá tenni életünket. Célunk olyan kezdeményezéseket, rendezvényeket szervezni, amelyek keretében a nem hívő útkeresők is betekintést kapnak az Egyház működésébe, a Krisztusban hívő közösségek társadalmi jelenlétébe”

-fogalmazott.

A portál azon kérdésére, hogy mit adhat a világegyház gondolkodásához Magyarország, Fábry Kornél elmondta,

Magyarország több mint ezeréves keresztény hagyománnyal rendelkezik, első szent királyunk már az államalapításkor fontosnak tartotta az ország sorsát, jövőjét az Istenanya, Szűz Mária kezébe tenni.

„Különösen most, amikor Európa súlyos értékválsággal küzd, Magyarország szerencsés abból a szempontból, hogy a hagyományos keresztény értékek, a család, a hit, a közösség, vagy a gyermekvállalás nem csak a Magyar Katolikus Egyház számára jelentenek fontos értékeket, hanem az ország politikai vezetésének is. Így kerülhetett bele a jelenleg is hatályos alaptörvényünk Preambulumába Isten áldásának kérése” – tette hozzá.

Hozzátette:

Magyarország keresztény történelme azt bizonyítja, hogy egy nemzet fennmaradásában mekkora erőt jelent a hit.

A főtitkár elmondta: jelenleg a kongresszus szimbólumaként a Missziós Kereszt járja az országot és a határon túli területeket azzal a céllal, hogy meghívjon mindenkit a 2020-as eseményre. Ebben a keresztben több mint harminc magyar és magyar vonatkozású szent és boldog ereklyéje kapott helyet a Szent Kereszt ereklye mellett. A keresztet kíséri e szenteket bemutató kiállítás is azzal a céllal, hogy rámutasson közös hivatásunkra: az életszentségre – fogalmazott.

Az interjúban Fábry Kornél kitért arra is, hogy magán az eseményen 2020 szeptemberében a lelki tartalmon túl lesznek olyan kulturális események, melyek nem feltétlenül kötődnek katolikus hithez, ugyanakkor bemutatják a magyar népzenét, néptáncot, a magyar zeneszerzők klasszikus és modern műveit. A konferencia kapcsán szervezett kiállításon a magyar katolikus értékek kerülnek bemutatásra.

A Kongresszus jelmondatával kapcsolatban – „Minden forrásom belőled fakad” – Fábry Kornél hangsúlyozta, hogy a forrás egyrészt a szomjat oltó forrásra, másrészt átvitt értelemben az éltető erőforrásra utal, tehát a kifejezés Jézus Krisztusra utal, az ő szeretete, értünk vállalt áldozata az, amely mindannyiunk számára erőt, példát jelent a mindennapokban. Emlékeztetett:

a II. Vatikáni Zsinat megfogalmazása szerint az Eucharisztia a keresztény élet és küldetés csúcsa és forrása.

A középpontban Jézus Krisztus áll, hozzá szeretnénk közelebb vinni minden korosztály hívő és hitre nyitott tagjait, de a forráshoz minden szomjazó meghívást kapott, azaz minden jó szándékú embert szeretettel és nyitottan várunk a hét eseményeire – tette hozzá.

