Érdemes követni az ausztrál modellt a migrációs politikában

Minden kormánynak a saját állampolgárai érdekeit kell szem előtt tartania, az ő védelmük az első – véli Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára.

Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára többállomásos, Ausztráliát is érintő útjáról hazatérve nyilatkozott a Magyar Nemzetnek. Hangsúlyozta: hazánk követendő példaként tekint Canberrára az illegális migrációval kapcsolatos intézkedések terén.

Ausztrália világszerte ismert szigorú bevándorláspolitikájáról, amely – a magyar kormány keményvonalas álláspontjához hasonlóan – gyakran kerül a nemzetközi jogvédő és civil szervezetek kritikáinak kereszttüzébe. Canberra és Budapest a világ két különböző pontján fekszik, a földrajzi távolság pedig a hasonlóságok és párhuzamok helyett inkább a különbözőségeket sejteti. Orbán Balázs kifejtette:

gyakran fogalmazzák meg vádként, hogy mi vagyunk Európa Ausztráliája, ez azonban Magyarország számára nem sértés, sokkal inkább elismerés, hiszen hazánk követendő példaként tekint a határok megvédése és az illegális migráció megfékezése érdekében alkalmazott ausztrál intézkedésekre.

Az államtitkár szerint átalánosságban elmondható, hogy a két ország sok tekintetben rendkívül hasonlóan látja a világot, illetve a nyugati civilizációt sújtó ideológiai és gyakorlati kihívásokat. Úgy fogalmazott, látogatása során azt is volt alkalma megtapasztalni, hogy ezt a közös alapot Canberrában is számontartják.

„Lényeges hasonlóság, hogy Ausztráliá­ban is egy konzervatív kormány van hatalmon, amely a migrációval szembeni zéró tolerancia mellett tört lándzsát,

miközben a politikai korrektség és a baloldali-marxista gyökerű ideológiák intézményekbe betüremkedő ereje ellen is felvette a harcot – nem mellesleg pedig épp nemrég kapott ismételten erős felhatalmazást a választóktól” – mondta el Orbán Balázs, aki szerint

a távolság tehát csak földrajzi tekintetben nagy, ideológiai szempontból a két ország nem is lehetne egymáshoz közelebb.

Megjegyezte: amiben azonban Ausztrália nyilvánvalóan különbözik, ha nem is Magyarországtól, de Európától, hogy egy rendkívül alapos technikai hátteret dolgozott ki az illegális bevándorlók ellen, és azt szigorúan be is tartja.

Orbán Balázs elmondta, ez az intézkedés a nemrég a miniszterelnöki székbe kerülő Scott Morrison nevéhez köthető, aki 2014-ben – akkor még bevándorlásügyi miniszterként – a migrációbarát irányvonallal szakítva életre hívta a Szuverén határok művelete nevű programot. Ennek lényege, hogy deklarálja:

Ausztrália sosem lesz az otthona annak, aki illegális úton – az ő esetükben csónakkal – próbál meg az ország területére jutni.

Ha egy hajó mégis eléri Ausztrália partjait, akkor a környező szigetek egyikén kivizsgálják a menekülés okát, illetve hátterét, aztán a naurui vagy a Pápua Új Guinea-i befogadóállomásra szállítják őket. Ebben a vonatkozásban az ausztrálok következetessége a legnagyobb tanulság:

egyszerűen nem engedik az illegálisan érkezőket az ország területére lépni, mert tudják, hogy ha egyszer kivételt tesznek, azzal precedenst teremtenek, nem mellesleg azokat is bátorítanák, akik még nem indultak útnak.

Orbán Balázs úgy véli, az ausztrál érvelés maximálisan egybecseng a magyar kormány álláspontjával, miszerint éppen az lenne embertelen, ha a hányattatott sorsuk elől menekülőket arra biztatnák, vágjanak neki az egyébként életveszélyes útnak.

„Ilyen szempontból pedig érdemes felhívni a figyelmet a befogadáspárti politikai elit álszentségére, hiszen azok a menekültek, akik képesek eljutni Ausztrália vagy épp Európa határáig, azok értelemszerűen nem azok, akik leginkább rászorulnak a segítségre: sokkal inkább erejük teljében lévő, katonakorú emberek, akiknek van pénzük az embercsempészek megfizetésére” – fogalmazott az államtitkár. Orbán Balázs hangsúlyozta: úgy látják, hogy a politikai döntések esetében annak a megkerülhetetlen és felülírhatatlan alapelvnek kell első helyen szerepelnie, hogy

minden kormánynak a saját állampolgárai érdekét kell szem előtt tartania. Ez igaz a bevándorlás kérdésére is: a lakosság védelme a legfontosabb szempont, és erre a kiindulópontra alapozva kell a migrációs politikát is kialakítani.

A nemzetközi jogi környezet liberális voltát illetően az államtitkár emlékeztetett: Ausztrália az uniós tagállamokhoz képest könnyebb helyzetben van, hiszen a canberrai kormány mondhatja azt, hogy a saját nemzeti érdekeit előtérbe helyezve szembemegy ezzel a rezsimmel, és annak bizonyos elemeit nem tekinti magára nézve érvényesnek.