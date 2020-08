Elszabadult a pokol Spanyolországban – járványkörkép Európából

Spanyolországban 386 ezer felett van a vírusfertőzöttek száma, ez a legmagasabb érték egész Európában. Eddig több mint 28 800-an haltak bele a koronavírus okozta megbetegedésbe. A május-júniusi viszonylagos stagnálás után július végétől ismét erősen növekedni kezdett a fertőzöttek száma, és a napi megbetegedések száma ismét többezres mértéket ér el. A júliusi stagnálás után a legsötétebb nap augusztus 11. volt, ekkor 6015 új Covid-19-fertőzöttet regisztráltak. A halálos áldozatok száma szintén meredeken növekszik, az elmúlt három hétben két kiugró nap is volt. Augusztus 10-én 73 halottat regisztráltak, augusztus 19-én pedig 127-et – olvasható a V4NA hírügynökség összeállításában.

Spanyolország és a hozzá tartozó tengeri szigetek – mint Ibiza, Marbella és Mallorca – népszerű nyaralóhelynek számítanak számos európai országban. A vírus egyre erősödő második hulláma miatt azonban több uniós tagállam is vörös színnel, azaz veszélyes területként jelölte meg ezeket. A múlt héten Belgium jelentette be, hogy több spanyolországi tartományt is tiltólistára tesz, az onnan hazatérők számára pedig kötelező a teszt elvégzése és a kéthetes karantén is. Nagy-Britannia július végén, Magyarország augusztus elején sorolta a sárga zónába Spanyolországot.

Coronavirus is spreading faster in Spain than in any of its neighbouring nations, despite the country initially having one of the strictest lockdowns

Why is it seeing a second spike? https://t.co/yjBGbM2MIG

— BBC News (World) (@BBCWorld) August 21, 2020