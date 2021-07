Elkezdődött a Blaha Lujza tér felújítása, még nagyobb dugókra kell számítani Budapesten

A mai sajtótájékoztatón kiderült: Karácsony Gergely továbbra is Tarlós Istvánra mutogat, ha problémákba ütközik.

Alapos késéssel és rossz időzítéssel kezdődött el a Blaha Lujza tér felújítása július 12-én – írja a Magyar Nemzet. Ezt sajtótájékoztatón jelentette be a főpolgármester, valamint a teret határoló VII. és VIII. kerület polgármestere, azonban a projekt elhúzódásának okára ezen az eseményen sem kaptunk érdemi választ. Komoly matematikai tévedésnek mondható, hogy miközben Karácsony Gergely úgy fogalmazott, az agglomerációs közlekedés megoldása harminc éve várat magára, addig Pikó András, Józsefváros polgármestere azt mondta, a tér felújítása ötven éve elmaradt feladat, majd mindketten közölték, hogy az elmaradás a mindössze kilenc évnyi Tarlós-időszaknak róható fel.

5️⃣5️⃣ év után barátságos, zöld közterületként újul meg a Blaha Lujza tér.

A tér átépítését valójában még a második Tarlós-ciklus idején fogadta el a közgyűlés és ehhez forrást is rendelt. A 2019 őszén történt választási győzelem után azonban Karácsonyék forráshiányra hivatkozva félre tolták a projektet, majd egy szűkített verziót vettek elő. Ez év elején már tudni lehetett, hogy nyáron munkához látnak, a különös az, hogy ahány alkalommal nyilatkozott valaki a főváros vezetése részéről a tervekről, annyiszor növekedett az erre szánt összeg: januárban még 2,67, júniusban már 3,468 milliárd forintról volt szó. Pontosan az történik mint a Lánchíd esetében, és

a költségek növelése azért is meglepő, mert Karácsony Gergely éppen a költségek racionalizálása miatt vetetett ki opcionális elemeket az eredeti tervből.

A Blaha Lujza tér rekonstrukciójával az időzítés is probléma. Június közepe óta két másik felújítás is zajlik a fővárosban: a pesti alsó rakpart, illetve a Lánchíd rekonstrukciója és csak nehezíti a helyzetet, hogy még folyik az M3 vonalának átalakítása is. Mindezek miatt buszjáratokat kellett átterelni az Andrássy útról a Rákóczi útra, a most elkezdett munka miatt azonban ez is módosul.

A július 12-én tartott sajtótájékoztatón Karácsony Gergely kitérő választ adott arra az újságírói kérdésre, hogy ezek a munkálatok miért egyszerre zajlanak.

Mindeközben a városban kritikussá vált a közlekedési helyzet. Az autós közlekedés a felújítások, a rosszul kialakított kerékpársávok és a terelések miatt rendkívül lelassult, gyakorlatilag mindenütt dugó van.

A közösségi közlekedés lelassult, sok járaton meghosszabbodott a menetidő és ha ez nem volna elég, rengeteg buszon és villamoson nem működik a klímaberendezés. Pillanatnyilag Budapesten viszonylag problémamentesen csak gyalog vagy kerékpárral lehet eljutni és külön gond átjutni a Duna egyik partjáról a másikra. Ebben a helyzetben sokat jelentene a közösségi hajóközlekedés, ám ezzel is gond van.

A főváros idén forráshiányra hivatkozva leállította a BKV hajót, majd miután a kormány bejelentette, hogy támogatja ezt a közlekedési formát, a közlekedési vállalat gyorsan mégis kiírt egy beszerzési tendert.

Csakhogy megismétlődött az, ami egy éve a buszbeszerzésekkel történt: egy olyan cég lett volna a győztes, amelynek semmilyen tapasztalata nem volt ezen a területen.