Elítélték az álhírek gyártásával nyerészkedő kattintásvadászt

Közveszéllyel fenyegetés bűntette miatt 10 hónap, 1 év 6 hónap próbaidőre felfüggesztett börtönre és 390 ezer forint pénzbüntetésre ítélték a vádlottat.

Elítélte a bíróság a koronavírussal kapcsolatos álhírek gyártásával nyerészkedő „kattintásvadász” férfit – közölte a fővárosi főügyész csütörtökön az MTI-vel.

Ibolya Tibor közleményében azt írta, a bíróság büntetővégzésében közveszéllyel fenyegetés bűntette miatt 10 hónap, 1 év 6 hónap próbaidőre felfüggesztett börtönre és 390 ezer forint pénzbüntetésre ítélte a vádlottat.

A főügyész felidézte: a Budapesti V. és XIII. kerületi ügyészség májusban emelt vádat a 31 éves budapesti férfival szemben. A férfi saját – az egyik kereskedelmi televízió híradójának weblapjára hasonlító – honlapján január 28-29-én álhíreket jelentetett meg többek között arról, hogy a Magyarországon tartózkodó – igazoltan koronavírussal – fertőzött kínaiakat és velük kapcsolatban álló magyar állampolgárokat szállítottak kórházba, többen már el is hunytak, köztük egy magyar idegenvezető is. A férfi arról is írt, hogy a Külügyminisztérium bejelentette, az összes Budapest-Peking repülőjáratot törölték, valamint, hogy Budapest frekventált pontjain vírusfertőzött emberek estek össze és minden előzmény nélkül haltak meg, ezért a hatóságok otthonmaradásra kérik Magyarország lakosságát.

A férfi a köznyugalmat megzavaró helyszíni fotókkal illusztrálta az álhíreket. A vádlott az álhíreket megjelentette a közösségi médiában is, ahol azokat négyezren meg is osztották.

A férfi célja az volt, hogy az álhírek felzaklató hatására az általa üzemeltetett média-felületeken a megtekintésszámokat – és így a hirdetési bevételt – növelje.