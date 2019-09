Elfordulnak a baloldaliak Karácsony Gergelytől

A főpolgármester-jelölt népszerűsége tovább csökkent, már csak 38 százalékot érne el egy most vasárnap tartandó választáson.

Az október 13-án biztos részvételt ígérő budapestiek 56 százaléka szavazna Tarlós Istvánra. Karácsony Gergely népszerűsége tovább csökkent, már csak 38 százalékot érne el egy most vasárnap tartandó választáson – derül ki a Nézőpont Intézet 1000 fős, a Magyar Nemzet részére készített budapesti, reprezentatív közvélemény-kutatásából.

Egyrészt a főpolgármester tábora is bővült három százalékponttal, másrészt Karácsony Gergely szavazótábora is csökkent (40-ről 38 százalékra). Ennek hátterében az áll, hogy

a kormányellenes szavazók egyre kisebb része szavazna Karácsony Gergelyre,

szeptember elejéhez képest 68 helyett 63 százalékuk.

A változások hátterében a múlt héten Karácsony Gergely őszödi beszédeként emlegetett hangfelvétel állhat.

A kormányt korrupcióval vádoló ellenzékiek számára különösen kellemetlen, hogy az általuk támogatott Karácsony Gergelyre vetül a korrupció árnya. Ugyanis a budapestiek relatív többsége szerint (46 százalék) a zuglói szocialistáknak köze lehetett a Karácsony Gergely vezette kerület korrupciógyanús ügyeihez. Szintén többen gondolják azt, hogy Karácsony Gergely is felelős ezekért az ügyekért (33 százalék), mint amennyien az ellenkezőjét állítják (25 százalék).

Még az ellenzéki szavazók körében is hasonló arányban vannak, akik szerint a zuglói szocialistáknak (47 százalék) és Karácsony Gergelynek is köze van a korrupciós ügyekhez Zuglóban (34 százalék). A csütörtökön kirobbant botrány és annak fenti hatása a közvéleményre veszélyeztetheti az ellenzéki összefogást is. Mindezek tükrében nem meglepő, hogy nőtt azok aránya is, akik úgy látják, Tarlós István fogja nyerni a választásokat: az összes budapesti választó kétharmada így gondolja (67 százalék).