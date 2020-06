Éjfélkor Magyarország területén megszűnhet a rendkívüli jogrend

A kormány akár már ma megszüntetheti a rendkívüli jogrendet, ­miután az Országgyűlés tegnap elfogadta a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvényt. Az egyebek mellett a hiteltörlesztési moratórium meghosszabbítását rögzítő átmeneti szabályokat és a járványügyi készültségről szóló előterjesztést ugyanakkor csak a kormánypárti képviselők szavazták meg.

„Szavazás a rendkívüli jogrend megszüntetéséről. Fantasztikus, vissza nem térő lehetőség! A nemzetközi és hazai diktatúrázók olcsón megúszhatják!” – így kommentálta Facebook-oldalán Orbán Viktor, hogy a parlament tegnap egyhangúlag, a képviselők 192 igen szavazatával elfogadta a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvényt.

A döntés azért különösen figyelemre méltó, mert a veszélyhelyzet és a rendkívüli jogrend márciusi kihirdetésekor az ellenzék és sajtója diktatúrát, Orbán Viktor örök időkre szóló teljhatalmát és a náci Németországra utaló felhatalmazási törvényt emlegetett. Mindennek tükrében nem csoda, hogy bár tegnap az Országgyűlés jóváhagyta a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló jogszabályt is, azt már csak a kormánypárti honatyák szavazták meg. Pedig ezekben december 31-ig meghosszabbították például a veszélyhelyzet alatt a hitelekre, kölcsönökre, lízingszerződésekre bevezetett fizetési moratóriumot, az országos tiszti főorvos javaslatára – a miniszter előterjesztése alapján – pedig a kormány egészségügyi válsághelyzetet rendelhet el, amely járványügyi készültségnek minősül. A válsághelyzet legfeljebb hat hónapig tarthat, kivéve, ha a kormány annak hatályát meghosszabbítja.

Nemzeti egység

„A kormány üdvözli az Országgyűlés döntését, és azt kéri, mielőbb hirdessék ki a törvényt, hogy a kabinet is hamar dönthessen, és így szerda éjfélkor véget érhessen a rendkívüli jogrend” – mondta a szavazás után Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a járvány elleni védekezésben, szavai szerint létrejött a nemzeti egység, még ha ebben a baloldal nem is vett részt. „A politikai életben nem sikerült egységet létrehozni” – fogalmazott Gulyás. Hangsúlyozta: a magyar alkotmány szabályai világosak, a kormánynak ebben a helyzetben törvényalkotási jogosítványai voltak, de ez most véget ér. Az első hullámon túl van az ország, nem tudni, lesz-e második, de az operatív törzs megmarad, és a törvénybe foglalt rendelkezések is fennmaradnak.

„A nemzeti konzultáción az embereknek lehetőségük van véleményt mondani a védekezésről és annak jövőbeli irányairól” – tette hozzá a miniszter.

A baloldal nélkül

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője pedig úgy fogalmazott, hogy Magyarország sikeresen védekezett, nem lett tömeges a járvány. Szerinte ennek három oka van: a kiválóan felkészült szakemberek tudása, az emberek fegyelmezettsége, amellyel betartották az operatív törzs kéréseit, továbbá az, hogy a kormány időben hozta meg a szükséges döntéseket, gyorsan cselekedett, így elkerülték azt, amit több más ország nem tudott.

Kocsis emlékeztetett, hogy a legszükségesebb intézkedéseket jóval korábban meghozták, mint más országok, március 11-én, a járvány megjelenése után kihirdették a veszélyhelyzetet, de a 15 napos határidő lejárta után ennek meghosszabbítását az ellenzék nem támogatta.

Szerinte ezzel a baloldal veszélybe sodorta a védekezést, majd később is folyamatosan támadta az intézkedéseket, a szakembereket, kivonta magát a közös intézkedésekből, valótlanságokat terjesztett a védőfelszerelésekről és a határon túli magyarokra is rátámadt.

„Kiderült, hogy nem lehet a baloldalra számítani a bajban”

– jelentette ki. Kocsis Máté hangsúlyozta: a magyar baloldal annak ellenére sem támogatta a járványügyi készültség fenntartását, hogy a járvány még itt van, és könnyen vissza is térhet.

„Ugyan a kormánypárti többség lehetővé tette a szükséges törvények elfogadását, de Európában azon kevés országok közé tartozunk, ahol nem tudtak összefogni a politikai életben a baloldal miatt” – mondta a Fidesz frakcióvezetője.

Bocsánatkérésre várva

„Továbbra is várjuk a diktatúrát kiáltó újságírók, politikusok és véleményformálók bocsánatkérését. Hajrá!” – rea­gált az Országgyűlés döntésére Kovács Zoltán nemzetközi kommuniká­cióért felelős államtitkár tegnapi Facebook-bejegyzésében.

Az Országgyűlés tegnap döntött arról is, hogy egyszerűbbé válhat az örökbefogadás, a jelentkező szülők pedig több segítséget kapnak a folyamat során. A Ház továbbá tizenkét pontos politikai nyilatkozatot fogadott el a nemzeti önazonosság védelméről. Ez többek között kimondja, hogy a trianoni békekötéssel a magyarságot megfosztották nemzeti önrendelkezési jogának gyakorlásától, amelynek következtében minden tíz magyar ajkú emberből három más államok fennhatósága alá került. Ők megpróbáltatásaik, az etnikai tisztogatások ellenére is megőrizték anyanyelvüket, miközben lojális és értékteremtő tagjaivá váltak országuknak.