Egyre több magyarországi diák választja az erdélyi egyetemeket

Az Átlátszó Erdély blogon szerdán közölt összeállítás szerint egyre több magyarországi diák tanul erdélyi egyetemeken. Ők általában a könnyebben teljesíthető felvételi feltételek és az alacsonyabb tandíj miatt választják a romániai felsőoktatási intézményeket.

Az Átlátszó Erdély közérdekű adatigényléssel fordult a magyar nyelven is oktató romániai egyetemekhez, és a tanintézetektől kapott adatok mellett interjúkat is készített az Erdélyben tanuló magyarországi egyetemi hallgatókkal és oktatókkal. A felvázolt helyzetkép azért nem lett teljes, mert a Babes-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) százalékos adatokat, a többi tanintézet pedig abszolút számokat közölt.

Amint az adatsorokból kiderült,

A diákok általában élvezik az újszerű, sok tekintetben mégis családias erdélyi életet, azt, hogy magyarul tanulhatnak, valamint hogy lényegesen olcsóbban juthatnak magyarországihoz hasonló színvonalú képzéshez. Az Átlátszó Erdély által megkérdezett hallgatók elmondták:

Magyarországon az ingyenes tanuláshoz magas bejutási pontszámot kell elérni, ha ez nem sikerül, akkor tandíjat kell fizetni. Ezzel szemben Romániában ingyenes helyekre is be lehet jutni, sőt, ugyanolyan eséllyel lehet kapni tanulmányi és egyéb ösztöndíjakat is. Ha pedig csak fizetéses helyre jut be a felvételiző, a tandíj számottevően alacsonyabb, mint Magyarországon.