Egyre gyakoribb, hogy emberek köpködve támadnak másokra

Mivel köztudott, hogy a vírus cseppfertőzéssel terjed, ezért a köpködés és a köhögés is hatalmas veszélyeket hordoz magában. Legtöbbször áldozatul pedig a rendőrök esnek, de volt már példa áruházi és kórházi dolgozók leköpésére is – írja a V4NA Hírügynökség.

Egyetlen nap alatt háromszor is áldozatul estek a bécsi rendőrök köpködős támadásoknak.

Múlt hét szerdán először egy áruházhoz kellett kimenniük a rendőröknek, ahol egy külföldit tartóztattak le bolti lopás miatt. Az elkövető azonban nem adta magát könnyen, letartóztatása közben ráköpött a rendőrökre és azt mondta, nem csak koronavírussal fertőzött, de hepatitiszes és AIDS-es is.

IF YOU'RE SICK & ANGRY, DON'T DO THIS: Due to the #coronavirus , Convid19 2019_nCov such videos started to spread on many different channels. Why would a person, a woman want to harm someone else? The woman spits on the buttons repeatedly pic.twitter.com/PINhe0fmMW #Resist

A második esetnél a hatóság embereinek szintén egy külföldi elkövetőhöz kellett kimenniük, aki több autót is megrongált. Amikor elfogták, keményen ellenállt a rendőröknek, majd leköpte őket, azt kiabálva, hogy „korona”. A harmadik eset csupán 10 perccel ezután történt Bécs egy másik pontján, ahol

A koronavírus járvány közepette egyre több hasonló esetről lehet hallani, ahol az emberek leköpnek vagy leköhögnek másokat, legtöbbször a hatóság embereit.

A nő egyébként nem volt ismeretlen a hatóságok előtt, tettéért pedig héthónapos börtönbüntetést és 350 eurós pénzbírságot kapott. De

Az esetről videót is készítettek, amit azóta töröltek az internetről, egy újságírónak azonban sikerült lementenie.

Belgiumban egy áruházban történt hasonló eset, ott egy férfi ápolónak öltözve ment be a boltba. Bent aztán azt mondta a dolgozóknak, hogy koronavírussal fertőzött és elkezdett rájuk köpni. Az elkövető itt sem volt ismeretlen a hatóságok előtt és akár két évnyi börtönbüntetés is várhat rá egy 1600 eurós pénzbírsággal együtt.

Minderre azért volt szükség, mert Belgiumban is egyre több olyan esetről érkezett bejelentés, ahol az emberek rendőrökre köptek vagy koronavírussal fenyegetőztek.

De Francia Guayanán is köpködős támadással kellett szembenézniük a rendőröknek. Ott egy férfi szintén azt állította, hogy koronavírussal fertőzött, majd leköpte a hatóságokat. Őt tettéért 14 hónapnyi börtönbüntetésre ítélték. Thaiföldön pedig egy olyan férfi köpött le egy másik utast a vonaton, aki szintén koronavírussal volt fertőzött, nem sokkal később pedig meg is halt.

HELP NEEDED: Coronavirus Jihad Attack!

Thailand: Terrorist infected with coronavirus spits at a person buying a train ticket

While on the train the terrorist drops after vomiting & convulsing during the journey.

Officials NEED help finding the potentially infected man spit on. pic.twitter.com/a9EjXQHpOY

— Amy Mek (@AmyMek) April 3, 2020