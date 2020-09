Egyetértés alakult ki: Bíró Lászlónak nincsen helye a törvényhozásban

Heisler András után több más zsidó vezető is éles kritikával illette a jobbikos Bíró Lászlót, a baloldal közös képviselőjelöltjét annak antiszemita és rasszista megnyilvánulásai miatt. Róna Tamás főrabbi, a Mazsihisz Rabbitestületének elnöke, valamint Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség egyik alapítója, vezetője arról beszélt, hogy a korábban rendszeresen kirekesztő kijelentéseket tevő Bírót támogató pártok akaratlanul is legitimálják az antiszemitizmust.

„Egy politikusnak, aki közösség- és véleményformáló szerepet tölt be, a rá ruházott felelősségénél fogva kétszeresen is figyelnie kell minden szóra, amit mond vagy amit leír. Aki pedig olyan kijelentést tesz, amellyel megbélyegez bizonyos embercsoportokat – különösen, ha több alkalommal is így tesz –, annak nem szabad ellátnia véleményformáló feladatkört” – jelentette ki a Magyar Nemzetnek Róna Tamás főrabbi, a Mazsihisz Rabbitestületének elnöke azzal kapcsolatban, hogy a baloldal azt a Bíró Lászlót (Jobbik) indítja egyéni képviselőjelöltként az október 11-i, Borsod megyei időközi ország­gyűlési képviselő-választáson, aki korábban többször is antiszemita és rasszista kijelentéseket tett.

Az ítélet napja

Róna Tamás hangsúlyozta: bár Bíró a korábbi kirekesztő kijelentéseiért bocsánatot kért, s ez spirituális értelemben méltányolandó (különös tekintettel a múlt héten megkezdődött zsidó újévre, amely egyben a megbékélésről szóló jom hadin, vagyis „az ítélet napja”), ám a főrabbi véleménye szerint a törvényhozásban nincs helye olyasvalakinek, aki képes ilyen meggondolatlan kijelentésekre ragadtatni magát. Róna Tamás arra is kitért, hogy bár jelenleg az egyébként is megosztott magyarországi neológ zsidóság nem a legkönnyebb időszakát éli, ám nyugalomban és békében töltheti az őszi ünnepek magasztos napjait.

„Ez mindenekelőtt annak köszönhető, hogy a kormány hosszú évek óta rendkívüli figyelmet szentel a zsidó közösségnek, és semmilyen uszító, rágalmazó vagy antiszemita megnyilvánulást nem tűr el hittestvéreinkkel szemben” – fogalmazott a főrabbi.

Az ellenkezőjét várják el

Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség egyik alapítója, vezetője is meglehetősen kritikus véleményének adott hangot a Magyar Nemzet kérdésére. Az óbudai zsinagóga rabbijaként is tevékenykedő vezető úgy fogalmazott: „Bár az utóbbi néhány évben a Jobbik igyekezett szalonképesnek látszani, a Tett és Védelem Alapítvány által megrendelt közvélemény-kutatásokból azt látjuk, hogy szavazótáborának több mint hatvan százaléka vall ma is antiszemita nézeteket. Ennek fényében Bíró László elfogadhatatlan kijelentései nem meglepőek. Ennél aggasztóbb, hogy az őt támogató pártok akaratlanul is legitimálják az antiszemitizmust. Ennek éppen az ellenkezőjét várjuk el a közélet minden szereplőjétől.”

Gábor György filozófust is keresték Bíró László kijelentései kapcsán, mivel az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára az ATV-ben arról beszélt, hogy Gyurcsány Ferenccel együttműködve egy olyan szellemi műhelyt hoznának létre, amelynek célja „a teljes ellenzéki összefogás elősegítése, elméleti alapjainak megteremtése” a 2022-es választásra. Ám a filozófus nem kívánta kommentálni a DK által is támogatott rasszista jelölt kijelentéseit, ehelyett levélben bocsánatkérést követelt a Magyar Nemzettől, amiért szerinte a lap korábban lezsidózta őt és kollégáit. Miközben a Gyurcsánnyal fenntartott együttműködése részleteit firtató kérdést tettük fel, szó nélkül letette a telefont.

Maradj otthon!

A baloldali értelmiség körében is egyfajta konszenzus alakult ki arról, hogy Bíró nem vállalható jelölt, és semmiképpen nem méltó arra, hogy ország­gyűlési képviselő legyen. A jobbikos politikus egyebek mellett tetűcsúszdásként beszélt a zsidókról, a magyar fővárost pedig Judapestnek nevezte. Bíró László kijelentéseit elfogadhatatlannak nevezte mások mellett Heisler András, a Mazsihisz elnöke, Somogyi Zoltán, a Political Capital alapítója, valamint Szél Bernadett, az LMP egykori társelnöke is.

A lapnak nyilatkozva korábban Tamás Gáspár Miklós filozófus is bírálta a zsidózó, cigányozó jelöltet: „Érthetetlen, hogy miért nem léptették vissza. Tűrhetetlen, hogy olyan ember, aki a Bíró által mondottakhoz hasonló cigányellenes és zsidóellenes ocsmányságokat beszél, olyan pártok színeiben indulhasson parlamenti választáson, amelyek magukat antirasszistának, demokratának és toleránsnak tekintik.” Amennyiben Bíró valóban indul október 11-én, Tamás Gáspár Miklós otthonmaradásra szólította fel a baloldali szavazókat.

Árnyékot vet A Hír TV-n keresztül üzent Gyurcsány Ferencnek a Jobbik alelnöke, aki szerint „nem bölcs dolog, hogy ha egyszer az ellenzéki pártok egy jelöltet elfogadtak, akkor nyilatkozatokkal nehezítsenek a helyzetén”. Ander Balázs arra reagált, hogy Gyurcsány a Spirit FM-en fogalmazott úgy az antiszemita kijelentéseiről hírhedtté vált, közös baloldali képviselőjelölt Bíró Lászlóval kapcsolatban, hogy „lesznek még bajaik a Jobbik politikusaival”. A DK elnöke szerint „a Jobbik múltja pedig egy olyan messzire nyúló árnyék, ami beárnyékolja az ellenzéki összefogást a mai napig, s nem száz százalékban nyugodt a lelkük ebben az ügyben”.

Borítókép: Magyar Zoltán jobbikos országgyűlési képviselő (j) és Bíró László, a párt Borsod-Abaúj-Zemplén megyei önkormányzati képviselője sajtótájékoztatót tart