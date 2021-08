Douglas Murray: „Orbán volt az első európai politikus, aki azt mondta: nem akarunk migránsokat”

Tucker Carlson vendége Douglas Murray brit író-publicista volt – számol be róla a Mandiner. Tucker Carlson arról kérdezte Murray-t, miért olyan fontos az amerikai fősodratú médiának, hogy Magyarországot „a világ legszörnyűbb helyeként” mutassa be. „Én ezt már 2015-ben megfigyeltem. Magyarország ekkor vált az EU és az amerikai baloldal fekete bárányává” – kezdte válaszát Murray. Emlékeztetett: ekkor történt, hogy Angela Merkel megnyitotta Európa határait a közel-keleti és afrikai migránsok előtt.

– mondta a műsorban az író-publicista.

Murray felhívta a figyelmet arra, hogy 2015-ben majdnem egymillió illegális bevándorló érkezett Magyarországra. A brit író kiemelte: Magyarország lakossága körülbelül tízmillió fő, a 2015-ös állapotok tehát annak feleltethetők meg, mintha az Egyesült Államokba 33 millió bevándorló érkezett volna.

– hangsúlyozta Murray, aki szerint a bevándorlás elutasítása indította el Nyugat-Európában Magyarország démonizálását. „Nem legitim kritikákról van szó. Hanem démonizálásról, amely azóta is tart” – fogalmazott.

