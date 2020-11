Donald Trump több tízezer híve vonult fel Washingtonban

Donald Trump több tízezer híve vonult fel szombaton az amerikai fővárosban, Washingtonban, az amerikai elnök elmúlt négy éves tevékenységét dicsőítve, illetve a választási csalások kivizsgálását követelve – írja a Magyar Nemzet. „Még négy évet!” – kiáltották a tüntetők. Bár Trump nem vett részt a megmozduláson, konvoja elhaladt a menet mellett, az elnök az ablakból integetve köszöntette híveit. „Szívmelengető látni azt a hatalmas támogatást” – írta Twitter-üzenetében az elnök, aki a november 3-i elnökválasztáson 73 millió szavazatot szerzett, tízmillióval többet, mint négy évvel ezelőtti győzelme idején, úgy tűnik azonban, mégsem eleget ahhoz, hogy újraválasszák.

.@FoxNews and the Fake News Networks aren’t showing these massive gatherings. Instead they have their reporters standing in almost empty streets. We now have SUPPRESSION BY THE PRESS. MAGA! https://t.co/RMOa4jKZwA

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 14, 2020