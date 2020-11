Deutsch Tamás: Brüsszel élesítette a Soros-tervet (videó)

Az Európai Bizottság szerint fel kell számolni az akadályokat, amelyek gátolják a bevándorlók befogadását az európai társadalomba.

Brüsszel élesítette a „Soros-tervet”, több millió migránst akarnak rákényszeríteni a tagállamokra, és nyíltan fenyegetik azokat az országokat, amelyek a terv útjában állnak – mondta Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője a közösségi oldalára szerdán feltöltött videóban.

A politikus azt mondta, kedden az Európai Bizottság bemutatta a bevándorlók befogadásáról szóló cselekvési tervet, „ami nem más, mint a Soros-terv végrehajtása”. Hozzátette: a migránsok tömeges befogadását célzó tervnek három fontos eleme van.

A terv bemutatásakor az Európai Unió belügyi biztosa arról beszélt, – tette hozzá -, hogy sok migráns van Európában, a következő években azonban még több migránsra lesz szükség. „Magyarul, Brüsszel köntörfalazás nélkül kimondta, bevándorlókontinenssé akarja tenni Európát, és sem fizikai, sem jogi akadályt nem akar látni a több tízmillió, Európába tartó migráns útjában” – mondta a Fidesz EP-képviselője.

Deutsch Tamás szerint a terv második fontos eleme, hogy a bevándorlóknak a lehető leggyorsabban szavazati jogot akarnak adni. Úgy fogalmazott: „A baloldal, a bevándorláspárti erők színtiszta politikai érdekből nyílt társadalmat, azaz vegyes társadalmat akarnak és a migránsokból saját szavazóbázist akarnak építeni szerte Európában.”

A terv harmadik fontos elemeként a fideszes politikus azt jelölte meg, hogy „a migránsoknak mindenfajta segélyt akarnak fizetni az európai, köztük a magyar emberek pénzéből”.

Véleménye szerint Brüsszel zsarolásának része az uniós pénzek politikai feltételekhez kötése is. „Brüsszel ebben is Soros megrendelését teljesíti”, hiszen Soros György már 2015-ben „kiadta a parancsot”, ne adjanak uniós pénzt azoknak a tagállamoknak, amelyek nem telepítenek be az országukba migránsokat – mondta.

Deutsch Tamás hangsúlyozta: „mindaz, amiről az elmúlt években beszéltünk, lépésről lépésre valósággá válik”. „Brüsszel és a bevándorláspártiak további több millió migráns betelepítésére készülnek, és minden országra rá akarják ezt kényszeríteni. Az Orbán-kormány, a Fidesz, a KDNP és mi mindannyian, a bevándorlást elutasító magyarok a Soros-terv útjában állunk, ezért mindent bevetnek ellenünk” – jelentette ki.

A Fidesz EP-képviselője megjegyezte: „senkinek ne legyen kétsége a felől, ha Magyarországon a Gyurcsányék vezette bevándorláspárti baloldal kerülne hatalomra, akkor hazánkból is nagyon gyorsan bevándorlóországot csinálnának”.