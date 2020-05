Burundi kiutasította az Egészségügyi Világszervezet képviseletének vezetőjét

A szakembereknek azért kellett távozniuk, mert a koronavírus-járványra hivatkozva aggodalmukat fejezték ki az elnökválasztási kampányrendezvények megtartása miatt.

A burundi kormány csütörtökön megerősítette, hogy kiutasította az Egészségügyi Világszervezet (WHO) helyi képviseletének vezetőjét és három munkatársát, miután a koronavírus-járványra hivatkozva aggodalmukat fejezték ki az elnökválasztási kampányrendezvények megtartása miatt.

A burundi külügyminisztérium május 12-én kelt levelében péntekig adott időt Walter Kazadi Mulombónak és a három szakértőnek, hogy elhagyják az országot. A kormány nem indokolta döntését. A WHO egyelőre nem reagált a lépésre.

A külügyi tárca egy hónappal korábban is kiutasítási eljárást indított a négy szakértő ellen. Ezt diplomáciai források szerint a burundi elnök és a WHO főigazgatójának megbeszélését követően leállították.

A burundi elnökválasztást május 20-án rendezik meg, hogy megválasszák Pierre Nkurunziza államfő utódját. Nkurunziza korábban többször utasította ki nemzetközi szervezetek képviselőit országából. 2018-ban az ENSZ jogsértések ügyében vizsgálódó munkatársait szólította fel távozásra. A világszervezet csoportos nemi erőszakkal, kínzással és gyilkossággal vádolta meg a burundi biztonsági erőket és kormánypárti milíciákat.

A közép-afrikai országban eddig 27 fertőzöttje és egy halálos áldozata van a koronavírusnak. A burundi hatóságokat azzal vádolják, hogy elbagatellizálják a járványt, ugyanakkor arra hivatkozva korlátozzák a választási megfigyelők mozgásterét. Az ország óvintézkedésként lezárta határait, de nem léptetett életbe korlátozásokat a helyiek érintkezésére nézve, és a higiéniai előírásokon sem szigorított.

Az előző, 2015-ös elnökválasztás véres erőszakba fulladt, miután Pierre Nkurunziza harmadszor is elnyerte az államfői tisztséget, holott bírálói szerint nem is indulhatott volna. A jelenlegi elnökválasztáson már nem jelöltette magát, ennek ellenére megfigyelők újabb zavargásoktól tartanak.