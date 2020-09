Belső feszültségek gyengítik az érdi szivárványkoalíciót

Attól tartanak a kormánypártok, hogy botrányba fulladhatnak a helyi útfelújítások.

Egyre nagyobb a feszültség a közgyűlés többségét adó érdi balliberális oldalon, ezúttal Asztalos Éva önkormányzati képviselő jelentette be, hogy otthagyja a DK-t, korábban pedig a helyi sajtó arról írt: Szűcs Gábor, Érd MSZP-s elnöke – a megyei jogú város alpolgármestere – éppen a Gyurcsány-pártba tart – írja a Magyar Nemzet.

A Fidesz–KDNP közben az útfelújítások miatt aggódik, a jobboldal szerint a fejlesztésről egyre több botrányos körülmény derül ki.

Távozik a Demokratikus Koalícióból Asztalos Éva, az érdi önkormányzati képviselő közösségi oldalán jelentette be egy mémmel, hogy kilép Gyurcsány Ferenc pártjából.

A balliberális politikus röviden csak annyi hozzáfűzést tett a mémhez, hogy „Ennyi volt!”.

A DK-t elhagyó képviselő nem adott magyarázatot a távozására, de a bejegyzés alatti hozzászólásokból sok minden kiderül. Asztalos Éva szimpatizánsai jellemzően azt emelték ki, hogy a politikus rendkívül tisztességes és egyenes ember, akinek jobb a DK-n kívül. Egyikük arra utalt, hogy a pártban vannak még értékes lelkek, akiknek szintén el kellene hagynia a DK-t, egy másik hozzászóló pedig reményét fejezte ki, hogy Asztalos Éva azért lépett ki a pártból, mert nem akart korpa közé keveredni. A politikus több kommentre is reagált, kifejtette többek között, hogy nem sajnálja a lépését, mert

„így legalább nem lesz gerincproblémája, és a tükörbe is bele tud nézni!”

. Emellett megdöbbentő módon azt is írta, hogy neki a DK az önkormányzati kampányban semmihez nem nyújtott segítséget, mondván nincs pénz rá. „Nem is baj, én azt gondolom, hogy magamnak is köszönhetem a győzelmet” – tette hozzá.

Asztalos Éva DK-ból való távozása egy újabb jele annak, hogy a balliberális többség, a helyi szivárványkoalíció háza táján egyre komolyabb feszültségek vannak Érden. A napokban az Érdioldal.hu arról írt Facebook-oldalán, hogy Szűcs Gábor, a Pest megyei Érd MSZP-s elnöke – a megyei jogú város alpolgármestere – a Demokratikus Koalícióba tart.

Közben Simó Károly, a Fidesz–KDNP érdi frakcióvezetője a Magyar Nemzetnek nyilatkozva aggodalmának adott hangot a helyi útfelújítások kapcsán. Amiatt örömét fejezte ki, hogy ugyan három hónappal a korábban ígért kezdés után, de a jobboldal folyamatos nyomásgyakorlása hatására a Csőzik László polgármester vezette város beadta a derekát, és elindulnak a beruházások, de a megvalósítás szerinte botrányosnak ígérkezik. „A fejlesztések olyan utcákban valósulnak meg, amelyek a balliberális oldal számára fontosak. Internetes fórumokon nagy felháborodást keltett, hogy a legtöbb, felújításokban érintett utcában lakik egy-egy, az érdi baloldalhoz köthető személy, míg azokban a körzetekben, ahol Fidesz–KDNP-s önkormányzati képviselő van, nem indul egyetlen fejlesztés sem. A húsz út felújítására kiírt pályázatnál nem hirdettek még győztest, a beadási határidő szeptember 23., de nem lenne meglepő, ha a tenderen a Reaszfalt Kft. nyerne” – emelte ki Simó Károly, aki reményét fejezte ki, hogy a balliberális többség nem követ el törvénysértést.