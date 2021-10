Barta László több mint kampányszervező

Márki-Zay mozgalmával erősödhet az amerikai befolyás.

Ezt ne hagyja ki! Politikai elemző: Karácsony Gergely megbukott

Márki-Zay Péter után a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) korábbi alelnöke, Hadházy Ákos is elismerte, hogy kapcsolatban állt Barta Lászlóval. A Jobbik ózdi szervezőjeként egy közúti baleset nyomán megismert Barta operatív igazgatója volt Márki-Zay Péter pártjának, de megfordult a Momentum környékén is.

A Mediaworks Hírcentrumának összeállításából kiderül az is, hogy egy ideig az Egyesült Államokban élt, csakúgy, mint Márki-Zay és az MMM másik meghatározó embere, Kész Zoltán elnökségi tag. Utóbbi kinyomta a telefonját, amikor Bartáról érdeklődtünk nála.

A baloldali előválasztás kampányában mindenki a a főszereplőkre, a miniszterelnök-jelöltekre és a pártvezetőkre figyelt, de egy sajnálatos közúti baleset következtében a háttérben ügyködők közül is reflektorfénybe került egy érdekes arc. Két héttel ezelőtt az M3-as autópályán egy 6-os BMW ütközött a beton elválasztó elemnek Gödöllő térségében. Az autót egy bizonyos Barta László vezette, aki hivatalosan a Jobbik észak-magyarországi regionális szervezője. A luxus BMW-ből a súlyos baleset következtében több köteg „előválasztási” szavazólap és nagy mennyiségű készpénz is kiszóródott az útra. Azt a mai napig nem lehet tudni, hogy honnan hová, kinek és milyen céllal szállították a szavazólapokat, illetve a pénzt, az ügyben rendőrségi nyomozás indult.

Az viszont tény, hogy az autót vezető Barta László Hódmezővásárhely polgármesterének közeli munkatársa volt, és Márki-Zay Péter pártjának, a Mindenki Magyarországa Mozgalomnak (MMM) jelenleg is a tagja. Ózdon jobbikos regionális szervezőként az volt a feladata, hogy az antiszemita-botrányba keveredett Farkas Péter Barnabásnak, a posztjáról a napokban lemondott alpolgármesternek az előválasztási kampányát segítse, ami végül sikertelenül zárult, mivel Farkas kikapott szocialista riválisától a háziversenyben.

Egy ózdi volt jobbikos önkormányzati képviselő, Fidrus Péter a Facebookon hozott nyilvánosságra egy privát levelezést, amiben azt kifogásolta, hogy a balesetet szenvedett autó vezetője, Barta László romákat szállított Ózdra annak érdekében, hogy befolyásolja a szavazást. Erről egyébként kerültek fel az internetre videók is, amelyek azt bizonyítják, hogy valaki Borsod-Abaúj-Zemplén megye 3-as számú választókerületében sorra vásárolja meg az előválasztás során a szavazatokat a legmélyebb szegénységben élőktől. Helyiek beszámolója alapján feltehetően Olaszliszkáról a városba szállított romák inzultálták az előválasztásra érkező szavazókat. A csoport tagjai arról faggatták a szavazás résztvevőit, hogy kire akarnak voksolni. Aki pedig nem a karlendítős fotói miatt botrányba keveredő, jobbikos – de a DK és az MMM által is támogatott – Farkas Péter Barnabás nevét mondta, azt nem engedték be a szavazósátorba, vagy egyszerűen kipenderítették onnan. A PestiSrácok.hu több fotót is nyilvánosságra hozott, amelyeken egy szakállas, fiatal férfi látható. Mint később kiderült, Barta Lászlóról van szó, akiről az egyik sértett helyi választópolgár azt állította, hogy ő távolította el a sátorból.

Barta ma is tagja az MMM-nek

Barta az ózdi „légióskodás” mellett nem szakadt el teljesen az MMM-től, amelyben 2019-ben operatív igazgató volt. Márki-Zay Péter a Mediaworks Hírcentrumának elismerte, hogy ismeri a férfit, sőt azt követően is találkoztak és beszéltek telefonon, miután Barta otthagyta a Mindenki Magyarországa Mozgalom operatív vezetését.

Lukácsi Katalin, az MMM alelnöke is megerősítette a Mediaworks Hírcentrumának kérdésére, hogy Barta László korábban a pártjuknak dolgozott, sőt azt is elmondta, hogy formálisan nem lépett ki, jelenleg is tagja a mozgalomnak, de nem aktív, más irányokban politizál. Egyes jelölteknek segített a kampányban, de nem az MMM kampánycsapatának tagjaként végezte a tevékenységét – fűzte hozzá Lukácsi Katalin.

2019-ben, amikor Barta még operatív igazgató volt Márki-Zay Péter pártjában, arról írt többek között a Népszava és az Origó is, hogy szétesőben van az MMM. Hadházy Ákos ugyanis lemondott alelnöki pozíciójáról, de az okokra nem tért ki. Akkor úgy nyilatkozott: „nem akarok senkit megbántani, nagyon tisztelem Márki-Zay Pétert, de nem érzem úgy, hogy a Mindenki Magyarországa Mozgalomnak a jelenlegi helyzetében jó esélye lenne céljai betöltésére”.

Hadházy Ákost most arról kérdezte a Mediaworks Hírcentruma, hogy milyen kapcsolatban állt Barta Lászlóval, illetve valóban szerepe volt-e az akkori operatív igazgatónak abban, hogy távozott a mozgalomból. Továbbá arról is érdeklődtünk Hadházy Ákostól, hogy tudja-e, miért volt Barta autójában 18 millió forint és nagy mennyiségű szavazólap. A képviselő írásban így reagált: „Barta László jelen volt az MMM indulásánál, így természetesen ismerem. Az MMM-ből egyébként nem léptem ki, az alelnöki posztról mondtam le csupán, főképp szervezési és szervezetépítési kérdésekben kialakult véleménykülönbségek miatt. A balesetről csak a sajtóban olvastam, remélem, hogy a rendőrség minél hamarabb tisztázza annak körülményeit.”

Márki-Zay bizalmi embere

A háttérben húzódó problémák egyszerre voltak személyiek, szervezetiek és ideológiaiak. Többen például azt mondták, hogy Márki-Zay Péter, Kész Zoltán elnökségi tag és Lukácsi Katalin alelnök egyre inkább egy „belső kört” alkot az elnökségen belül, és visszatartanak információkat a többiektől, ráadásul ők határozottan jobboldali értékeket vallanak, míg mások a baloldal felé is nyitnának. Barta László operatív igazgató munkájával szemben is felmerültek kifogások, de ő ennek ellenére Márki-Zay Péter töretlen bizalmát élvezte. Volt olyan elnökségi tag például, aki szerette volna megnézni az egyesület bankszámlakivonatát, de Barta László ezt egyszerűen megtagadta tőle. Korábban Dömsödi Gábor tévés újságírót, Pásztó volt polgármesterét nevezték ki a kommunikációs feladatok elvégzésére, de ő szintén semmilyen segítséget nem kapott ehhez az operatív igazgatótól, még a mozgalom Facebook-oldalát sem szerkeszthette, így egy idő után visszaadta a megbízást.

A Mediaworks Hírcentrumának Dömsödi Gábor elmondta, hogy valóban azért távozott a posztjáról, mert Bartával nem tudott együttműködni, egészen másként gondolkodtak, eltérő a habitusuk és a világnézetük. Arra is kitért, hogy már korábban is ismerte Bartát, akit értelmesnek és agilisnak tart, de vannak körülötte furcsaságok. Dömsödi szerint azt sem lehet tudni, hogy hol kereste a pénzét, és a közösségi oldalán sincs semmi információ augusztus óta. Abban biztos, hogy a Jobbiknál aktivistaként dolgozott, és arra is emlékeztetett, hogy Barta 2018-ban még a Momentum jelöltjeként indult volna a választásokon Salgótarjánban, de az utolsó pillanatban konfliktus robbant ki köztük és a párt mást indított végül.

Meghekkelt Kossuth Kör

Ugyanakkor 2019-ben Nagykőrösön például a Népszava információi szerint hiába próbált a helyi Kossuth Klub valóban élére állni az ellenzéki megállapodásnak, ők döbbentek meg leginkább azon, hogy Márki-Zay Péter egyszer csak a megkérdezésük nélkül jelentette be: Zágráb Nándor személyében a Jobbik helyi politikusa lesz Czifra Szabolcs fideszes polgármester kihívója. Mészáros István elnök ezért „Barta László meghekkelte a Kossuth Körünket” címmel írt nyílt levelet a mozgalom közösségi oldalára (kettőt is, mert az elsőt letiltották a felület kezelői), amelyben arra szólítják fel az elnököt, hogy vonja vissza Zágráb Nándor támogatását. Barta Lászlót pedig azért kritizálták, mert „a tudtunk nélkül, a hátunk mögött tárgyalást folytatott és megállapodott” a jobbikos politikussal. Barta László erre azt felelte, Mészáros Istvánnak az MMM Pest megyei koordinátoránál kellett volna a helyzetről tájékozódnia. Hajdúsámsonban a helyi Kossuth Klub tagjai testületileg kiléptek az általuk alapított szervezetből, és egy új egyesület színeiben terveztek indulni.

Külföldi kapcsolatok

Barta László hazai közéleti tevékenysége tehát szerteágazónak mondható, több párt környékén is felbukkant már, ugyanakkor külföldön is otthonosan mozoghat. A Facebook-oldalán korábbi lakóhelyként az USA Alabama állambeli Birminghamet jelölte meg, de többször megfordult Angliában is, méghozzá az MMM legbelső körével, Márki-Zay Péterrel és Kész Zoltánnal együtt, akik közismerten jó amerikai kapcsolatokkal rendelkeznek. Barta Instagram-profilján szereplő képei között is van két olyan, amelyen London van megjelölve helyszínként, Kész Zoltán az egyik, Márki-Zay Péter pedig mindkét képen együtt szerepel vele.

Az már korábban is közismert volt, hogy Márki-Zay Péter pályafutásában komoly szerepe van az amerikai kitérőnek – öt évet töltött családjával az Egyesült Államokban és Kanadában –, ahol politikai kapcsolatokat is kiépíthetett. Márki-Zay Péter bejáratos a budapesti amerikai nagykövetségre, 2019. július 3-án például egy washingtoni kongresszusi küldöttséggel találkozott, köztük egy-egy demokrata és republikánus szenátorral. Igaz, hogy nem egymaga, hiszen több hazai baloldali képviselő is jelen volt a találkozón, az MSZP-s Harangozó Tamás, a Párbeszéd társelnöke, Szabó Tímea és a Momentum elnöke, Fekete-Győr András.

Korábban, 2019 májusában Márki-Zay és a baloldali sajtó szenzációként tálalta, hogy Orbán Viktor washingtoni látogatásának napján ellenzéki politikusokat is fogadnak az amerikai külügyminisztériumban. A hódmezővásárhelyi polgármester azt állította nagy büszkén, hogy őt és Kész Zoltán veszprémi politikust, a Mindenki Magyarországa Mozgalom két arcát az Orbán–Trump-találkozó előtt fogadta a külügy, mondván, mert „az amerikai republikánus és demokrata közszereplők, politikusok aggódnak Orbán politikája miatt” és kíváncsiak a magyar ellenzékre. A történet azonban félig sem volt igaz, hiszen később kiderült, hogy nem az amerikai külügy meghívására érkeztek Washingtonba és nem is az USA külügyeseivel tárgyaltak. Végül Márki-Zay maga is elismerte, hogy az amerikai külügyminisztérium helyett valójában amerikai magyarok meghívására érkeztek Amerikába, ahol a beszélgetéseiket egy Soros-szervezet kötötte le az ott töltött idő alatt. Egyeztettek a Helsinki Bizottság vezetőivel, illetve állításuk szerint négy külügyminisztériumi szakértővel, de őket nem nevezte meg, mert „nem közszereplők”. Az amerikai kapcsolatainak jelentőségét, komolyságát tehát a nyilvánosság előtt igyekszik túlértékelni, de az valószínű, hogy rendelkezik egyfajta bekötöttséggel bizonyos tengerentúli érdekcsoportokhoz.

Kész Zoltán szinte hazajár Amerikába

Kész Zoltán, az MMM másik meghatározó embere szintén jártas amerikai körökben. A régi veszprémi vendéglátós család sarja angoltanárként többször is részt vett tengerentúli továbbképzéseken. Egyik ilyen alkalom 2000–2001-ben volt, amikor Fulbright-ösztöndíjasként került ki Kaliforniába, hogy egy tanárcsereprogramban amerikai történelmet tanítson ottani középiskolásoknak. Az 1992-ben alapított Fulbright Bizottság oktatási és kutatási programokat támogat az USA és Magyarország kormányainak anyagi hozzájárulásával. A Fulbright az ilyen ösztöndíjait a Soros Alapítvánnyal együtt hirdette meg, a programban több Soros-ösztöndíjas is kimehetett tanulni Amerikába, aminek költségeit a fent említett bizottság és alapítvány állta. A közös ösztöndíj indoka a „hosszú távú célok azonossága”, a közös hitvallás. Magyarán, Kész Zoltán már a tanári pályáján magába szívhatta a Soros-féle nyílt társadalom eszméjét, és elkötelezte magát a milliárdos hálózatának, nem véletlen, hogy a már említett 2019. májusi washingtoni tárgyalásaikat Márki-Zay Péterrel szintén Sorosék szervezték. Kész Zoltán 2006-ban is hosszabb időt töltött az USA-ban, ekkor ösztöndíjasként hat hónapig pedagógiát tanult Buffalóban.

A Mediaworks Hírcentruma őt is megkereste, de Kész Zoltán nem kívánt nyilatkozni, kérdésünkre, hogy ismeri-e Barta Lászlót, egyszerűen kinyomta a telefonját.