Az osztrák kancellárnál házalt Soros György fia

„Jó visszajönni Bécsbe és újra találkozni Sebastian Kurz osztrák kancellárral. Megvitattuk a CEU bécsi otthonának kérdéseit, a Nyugat-Balkán európai perspektíváját és a Covid utáni helyreállítást” – írta Alexander Soros a közösségi oldalán a V4NA hírügynökség beszámolója szerint.

Good to be back in Vienna and meet again with Austrian Chancellor @sebastiankurz . We had a good discussion about @ceu ’s home here in Vienna, a European perspective for the Western Balkans, and covid recovery. 🇦🇹 🇪🇺 pic.twitter.com/ek7JP2npdw

Sorosék és Kurz kiváló kapcsolatot ápolnak. Tavaly az 56. Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián futottak össze, akkor Soros György is ott volt a találkozón. „Nagyon jó, hogy az apám és én meglátogattuk az osztrák kancellárt Münchenben, ahol beszélhettünk a CEU ausztriai működéséről, illetve az európai perspektíva fontosságáról a Nyugat-Balkánon” – írta akkor a Twitter-oldalán megosztott fotó mellé.

Great for my father and I too visit Austrian Chancellor @SebastianKurz in #Munich to discuss the future of the @ceu in #Austria and the importance of a European perspective for the Western Balkans. 🇦🇹 #weareceu #MSC2020 pic.twitter.com/5zhfoGAuWB

