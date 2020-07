Az önkormányzatokhoz került az Airbnb-k szabályozási joga (videó)

Döntött a parlament a rövidtávú lakáskiadás szabályainak szigorításáról. Az albérlet- és ingatlanárak, valamint az adózási hatások miatt indokolt a rövid távú szálláshely-kiadás szabályozása – mondta Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára az Országgyűlés keddi ülésén.

Az államtitkár az erről szóló javaslatot ismertetve kiemelte: e hatások mellett azért is fontos a szabályozás, mert

a rövidtávú lakáskiadás jelentős napi szintű gondokat okoz a társasházakban, ahol a turisták és a lakók életét kellene összehangolni.

Közölte: a javaslat értelmében az önkormányzatoké lesz a döntés joga, ha akarnak, szigoríthatnak, megszabhatják, hány napra lehet kiadni a szálláshelyt.

A szabályozás kidolgozásakor nemzetközi példákat és szakmai tapasztalatokat is figyelembe vettek, és az eredmény egy olyan javaslat lett, amelyet minden frakció jó szívvel támogathat – vélekedett Dömötör Csaba.

A politikus kifejtette: sok országban kemény viták folynak erről a kérdésről, és sok európai nagyvárosban már most is szabályozzák a rövidtávú lakáskiadást. A felmérések alapján áremelkedést hozott ez a jelenség az albérlet- és ingatlanárak tekintetében, továbbá egyes országokban arra is panaszkodnak, hogy az Airbnb nem együttműködő – közölte.