Agyonlőttek nyolc embert egy indianapolisi FedEx-telepen

Az eset még előző nap, késő este történt az indianapolisi nemzetközi repülőtér közelében lévő létesítményben.

Genae Cook rendőrségi szóvivő elmondta, hogy

A lövöldözőt egyelőre még nem azonosították, még folynak a kihallgatások, továbbá az információk begyűjtése. Cook szerint túl korai lenne megmondani, hogy a lövöldöző a létesítmény alkalmazottja volt-e.

Beszámolt ugyanakkor arról, hogy a rendőrséget nem sokkal este 11 óra után riasztották a helyszínre, ahol heves lövöldözés folyt. A fegyveres később öngyilkos lett.

– tette hozzá a nyilatkozó.

FedEx Mass Shooting:

– Multiple shot at Indianapolis FedEx facility, which is the 2nd biggest FedEx Express Hub

– Police declare shooting a “mass casualty incident"

– Multiple people dead in incident (via IndyStar)

pic.twitter.com/BfoCEPBGCl

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) April 16, 2021