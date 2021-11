A vád alatt lévő Bige László kétes pénzét is elfogadná Márki-Zay

A baloldal közös miniszterelnök-jelöltje egyebek mellett néphülyítésnek nevezte a rezsicsökkentés, amely háztartások százezreit segítő intézkedés.

Hallgatásba burkolózott valamennyi baloldali párt, így az MSZP, a DK, az LMP, a Momentum, a Párbeszéd és a Jobbik, amikor azt kérdezte tőlük a Magyar Nemzet: egyetértenek-e közös miniszterelnök-jelöltjük rezsicsökkentés-ellenes kijelentéseivel. Hallgatásuk árulkodó, ez alapján joggal feltételezhető: ők maguk sem értenek egyet azzal, hogy Márki-Zay Péter többek között populistának, „néphülyítésnek” nevezte a kormány Brüsszellel szemben kiharcolt, háztartások százezreit segítő intézkedését, amelynek eredményeképpen évente 300–400 ezer forinttal kell kevesebbet fizetnie egy átlagos magyar családnak az energiáért.

„Nekem abszolút kivágta a biztosítékot, ingyen energiát akarunk adni valakinek. Onnantól kezdve nem lesz ösztönzés arra, hogy valaki energiatakarékos legyen (…) olyan nincs, hogy nem a fogyasztó fizet, meg hogy nem az ember fizeti meg. Ez populizmus” – jelentette ki a napokban a baloldal közös miniszterelnök-jelöltje egy, a Greenpeace Magyarország Facebook-oldalán található videóban. „Az a baj ezekkel a felelőtlen lépésekkel, mint a rezsicsökkentés is, hogy ezeket nagyon könnyű megígérni, megadni, és rendkívül nehéz megszüntetni” – közölte.

Miközben a rezsicsökkentést ellenzi, Hódmezővásárhely polgármestere hibrid autók vásárlását javasolja, ezek azonban a legtöbb ember számára megfizethetetlenek.

Márki-Zay egyébként már 2020 őszén egy, a Gellért Szállóban tartott fogadáson is hasonlóan fogalmazott: „Micsoda ostobaság volt annak idején így rezsit csökkenteni! Lehet rezsit csökkenteni, hogyne lehetne: kevesebb vizet kell használni, kevesebb áramot kell használni, kevesebb gázt kell használni. Át kell térni megújulókra. Persze, lehet rezsit csökkenteni: le kell szigetelni a házakat.” Ekkor fejtette ki azt is, hogy a valódi rezsicsökkentést nem a lakossági energiaárak alacsonyan tartásával lehet elérni, mivel az csak „néphülyítés”.

„A magyar háztartásokat a rezsicsökkentés védi. Ez hatósági árakat jelent. Ennek is köszönhető, hogy ha például az áramárat nézzük, akkor a magyar családok a harmadát fizetik az európai átlagnak, a földgáz esetében pedig a negyedét” – reagált Márki-Zay Péter álláspontjára a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

Dömötör Csaba szerint a hódmezővásárhelyi polgármester lakossági energiaárakkal kapcsolatos szavai „tőről metszett érzéketlenségről tanúskodnak”.

Mindeközben Márki-Zay Péter arról beszélt a Hír Tv-nek: bárkitől elfogad pénzt, mivel bárki szabadon utalhat a kampányszámlájukra, amíg nem lesz jogosan bűncselekménnyel vádolható, vagy amíg nem derül ki, hogy a pénz bűncselekményből származik, így a hűtlen kezeléssel vádolt baloldali oligarchától, Bige Lászlótól is elfogadna támogatást. „Elfogadok én bárkitől mindenféle pénzt, ha Orbán Viktor maga személyesen utalna a kampányszámlámra, én azt is örömmel veszem. Bige Lászlótól se fogjuk visszautasítani a támogatást, sőt Soros György is támogathatná Hódmezővásárhelyt, mint Lázár János idején, de eddig még nem tette meg” – jelentette ki. Az amerikai spekulánssal kapcsoltban Márki-Zay arról is beszélt, hogy szerinte Soros György „hihetetlen összegekkel” támogatta Orbán Viktort tanulmányait és „a Fidesz felépítését is”. „Az egyetlen, bevándorlást szervező párt Magyarországon a Fidesz, tudomásom szerint az egyetlen Soros-bérenc párt is a Fidesz” – állította a kormánypártról a baloldal közös miniszterelnök-jelöltje.

