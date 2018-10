A The New York Times szerint Trump segített a szüleinek adót csalni

Az amerikai elnök évtizedekkel ezelőtt segített a szüleinek, hogy dollármilliókat titkoljanak el az adóhivatal elől – írta kedden este internetes oldalán a The New York Times.

A lap azt állítja, hogy Trump – aki a 2016-os elnökválasztási kampányban azt hirdette magáról, hogy önerejéből lett milliárdos, és ismert építési vállalkozó édesapjától csak kevés anyagi segítséget kapott – valójában az apjától örökölte a vagyonát. Ez – írta a lap – mai értéken számolva több mint 400 millió dollár volt, és úgy hízott ilyen nagyra, hogy Donald Trump és a testvérei a kilencvenes években a többi között gyanús adómegkerülési technikákat alkalmazva és fantomcég létrehozásával segítettek a szüleiknek a valós vagyonuk eltitkolásában.

A lap szerint az adóhivatal (IRS) nem szentelt különösebb figyelmet e manővereknek, így Fred és Mary Trump – az elnök néhai szülei – több mint egymilliárd dollárt tudtak tovább örökíteni a gyermekeiknek.

Charles Harder, Trump ügyvédje a lapnak küldött közleményben leszögezte: a cikkben megfogalmazott állítások „száz százalékig hamisak és rendkívül rágalmazóak”. Az ügyvéd közölte: senki nem követett el csalást vagy adóelkerülést, és „azok a tények, amelyekre a Times vádjai épülnek, rendkívül pontatlanok”. Az ügyvéd ugyanakkor fontosnak tartotta közölni azt is, hogy az üzleti ügyek részleteit, így az adóval kapcsolatos dolgokat is Donald Trump a testvéreire és adószakemberekre bízta. Harder aláhúzta továbbá, hogy a Trump család tagjai adószakemberekkel végeztették e feladatokat.

A család nevében közleményt adott ki az elnök testvére, Robert Trump is. Leszögezte: az ajándékok, örökségek és ingatlanok után járó adókat időben befizették, és a család a továbbiakban nem kívánja kommentálni a húsz évvel ezelőtti történéseket. Robert Trump egyúttal az elhunyt szülők magánélete iránti tiszteletet kért.

A Fehér Ház szerint a The New York Times cikke félrevezető, a szövetségi adóhivatal pedig annak idején ellenőrizte és jóváhagyta a Trump család tranzakcióit. A CNBC televízió kedden este azt jelentette: New York állam adóhivatala megvizsgálja a The New York Times cikkében megfogalmazottakat.