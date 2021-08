Dráma Afganisztánban: a tálibok elfoglalják Kabult, az amerikaiak evakuálnak

A tálibok győztek, így most már az ő felelősségük az ország vezetése, becsületének és létének megőrzése – jelentette be végül egész napos bizonytalanság után vasárnapi Facebook posztjában Asraf Gáni afgán elnök, aki egyben megerősítette, hogy elhagyta az országot. Gáni lépését azzal indokolta, hogy így el akarta kerülni a vérfürdőt. Mint fogalmazott, meggyőződése, hogy ha Kabulban marad, akkor számtalan hazafi veszítette volna életét, Kabult pedig lerombolják.

Végső felvonása ez a nap történéseinek, ami minden bizonnyal új felvonást nyit Afganisztán történetében. A történésekről folyamatosan frissített hírösszefoglalóban számoltunk be olvasóinknak.

– jelentette a Reuters egy magas rangú belügyi tisztségviselőre hivatkozva. Az afgán elnöki hivatal ugyanakkor nem volt hajlandó megerősíteni a hírt arra hivatkozva, hogy „biztonsági okokból” semmit sem árulhatnak el Gáni hollétéről. A tálibok egyik képviselője, aki már ott van Kabulban, a hírek szerint vizsgálódik Asráf Gáni tartózkodási helyével kapcsolatosan.

A Ria Novosztyi orosz hírügynökség nem sokkal korábban már egy meg nem nevezett forrásra hivatkozva jelentette, hogy Gáni „beleegyezett a lemondásba”. A forrás szerint az elnök tudomásul vette, hogy Kabulban „már nincs lehetőség további hadműveletekre”.

Zabiullah Mudzsáhid, a tálibok szóvivője közleményben tudatta vasárnap: a tálib vezetés arra utasította harcosait, hogy hatoljanak be Kabulba, akadályozzák meg a fosztogatást, miután a rendőrség elhagyta állomáshelyét. Mindeközben

– Megígérhetem az embereknek, hogy a vagyonuk és az életük biztonságban van. Senkin nem fogunk revansot venni – jelentette ki Szuhejl Sahín a BBC-nek telefonon nyilatkozva Dohából. Ő még Mudzsáhid közlése előtt arról beszélt, hogy a tálib harcosok parancsba kapták: a békés hatalomátadásig ne hatoljanak be a fővárosba.

Ezután a tálib felkelők behatoltak az elnöki palotába Kabulban, és elfoglalták az épületet – közölték tálib parancsnokok vasárnap a Reuters hírügynökséggel. Az afgán kormány egyelőre hivatalosan nem erősítette meg, hogy a fegyveresek átvették az ellenőrzést a szigorúan őrzött épület fölött.

Abdul Szattar Mirzakaval belügyminiszter a nap folyamán korábban arról beszélt, hogy a kabinet átmeneti kormánynak adja át a hatalmat, ám

Nem sokkal később viszont

A nemzeti megbékélési tanács elnöke, Abdulla Abdulla korábbi külügyminiszter is megerősítette, hogy Asraf Gáni afgán elnök vasárnap elhagyta az országot. Egyben bírálta is Gáni lépését, akit egyúttal exelnöknek nevezett. Elítélte az elnök menekülését Biszmilláh Hán Mohammadi védelmi miniszter is, aki a Twitteren azt írta, hogy az elnök és emberei „hátrakötözték a kezünket, majd eladták az országot”.

– Isten verje meg Gánit és a bandáját! – zárta üzenetét.

Amrullah Száleh alelnök a Twitteren bejelentette, hogy nem hajlandó együttműködni a tálibokkal. Híradások szerint az alelnök a Pancssír-völgybe utazott. Pancssír tartomány egyike azoknak, amelyek továbbra is a kormány uralma alatt állnak. Ezt a területet a tálibok 1996 és 2001 közötti országlásuk ideje alatt sem tudták bevenni, elsősorban a térség földrajzi adottságai miatt.

I will never, ever & under no circumstances bow to d Talib terrorists. I will never betray d soul & legacy of my hero Ahmad Shah Masoud, the commander, the legend & the guide. I won’t dis-appoint millions who listened to me. I will never be under one ceiling with Taliban. NEVER.

