A republikánusok nem Trumpot hibáztatják

A washingtoni Capitolium szerdai „ostroma” után a közvéleménykutató cégek országszerte felméréseket végeztek az Egyesült Államokban, melyekben az események politikára gyakorolt hatását mérték. Ezek a kutatások azt mutatják, hogy politikai nézetektől függetlenül az amerikaiak túlnyomó többsége elítéli az eseményeket. Abban azonban már koránt sincs egyetértés, hogy a tüntetés kinek a hibájából és miért torkollott erőszakba – ismerteti a Magyar Nemzet. Szintén eltérő eredmények születtek arra vonatkozóan, hogy Donald Trump amerikai elnöknek ki kellene-e töltenie a mandátumát január 20-ig.

Az amerikai közvéleményt alaposan megosztja, hogy ki tehető felelőssé a több ember halálát követelő washingtoni eseményekért. A szakértők mellett az állampolgárok között sincsen egyetértés abban, hogy a Capitoliumban történtek mennyire tekinthetők helyénvalónak, valamint abban is nagy a véleménykülönbség, hogy a történtekben milyen szerepet játszott Donald Trump és a leendő demokrata elnök, Joe Biden. A Reuters/Ipsos közvéleménykutatása szerint az 1005 megkérdezett közül

A Politico.com amerikai portál megrendeléséből készült felmérés szerint a megkérdezettek 63 százaléka válaszolta azt, hogy Donald Trump „valamennyire” felelős a káosz elszabaduláséért, 49 százalékuk pedig teljesen a leköszönő amerikai elnököt hibáztatta. Részint megerősítette ezeket a vélekedéseket a YouGov felmérése is, a megkérdezettek döntő többsége Trumpot hibáztatta. A YouGov kutatása ugyanakkor jól rámutat a politikai törésvonalakra:

A demokrata szavazók abban is egyetértenek, hogy az amerikai elnöknek nem szabadna kitöltenie a mandátumát január 20-ig. A Reuters–Ipsos felmérése arra mutatott rá, hogy a megkérdezettek mintegy 57 százaléka úgy véli, az elnöknek távoznia kell a Fehér Házból. Míg tíz demokratából kilenc idő előtt menesztené az államfőt, addig tíz republikánus válaszadóból csupán kettő támogatja ezt a javaslatot.

„Ha az elnök nem távozik hivatalából azonnal és önként, a kongresszus folytatja intézkedéseinket” – jelentette ki Nancy Pelosi, az amerikai képviselőház demokrata párti elnöke.

A Politico–Morning Consult adatai azt mutatják, hogy vádemelési eljárást kell indítani Trump ellen, felmerül azonban a kérdés, hogy a szenátus republikánus politikusai milyen arányban fogják támogatni a demokraták Trump eltávolítására vonatkozó tervét?

Harmincszázalékos azok aránya, akik szerint – az alkotmány 25. kiegészítésével élve – a kormányzat tagjainak döntésével kellene az elnököt eltávolítani hivatalából és alelnökére átruházni hatalmát. 14 százalék szerint a kongresszusnak kellene alkalmatlansági indítvánnyal élnie, 13 százalék pedig úgy véli, hogy az elnöknek egyszerűen le kellene mondania.

This morning, @SenSchumer and I placed a call to Vice President Pence to urge him to invoke the 25th Amendment which would allow the Vice President and a majority of the Cabinet to remove the President. We have not yet heard back from the Vice President.

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) January 8, 2021