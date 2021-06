A német kormányban is teret hódított a meleglobbi 

A német kormány cselekvését egyre meghatározóbban szabja meg az LMBTQ-s propaganda, aminek egyik indikátora, hogy a pedofilellenes törvény miatt is támadják hazánkat.

A német kormány kommunikációjába mára szervesen beépültek az LMBTQ ideológia elemei, s az Európai Unió legnagyobb tagállamának vezetői gyakran a meleglobbi kritériumait alapul véve ítélik meg más tagállamok politikáját, illetve próbálnak beavatkozni más szuverén államok belügyeibe – számol be róla a Magyar Nemzet. Legutóbbi példaként említhető a német külügyminisztérium európai ügyekért felelős államminiszterének keddi kifakadása.

Michael Roth az általános ügyekért felelős miniszterek egynapos luxembourgi találkozóján a közös európai értékekre hivatkozva, többedmagával fenyegette meg hazánkat. „Határozott üzenet kívánunk küldeni Magyarországnak, hogy a szexuális kisebbségekkel is tisztelettel kell bánni” – fogalmazott az eseményen, azt is hozzátéve, hogy szerinte a jogszabály egyértelműen sérti az EU értékeit.

„Európaiatlanság”

Az államminiszter korábban azt kifogásolta, hogy a magyar alkotmány az LMBTQ-ideológiával szembemenve kimondja, hogy a család egy férfi és egy nő kapcsolatán alapul. A találkozón Jean Asselborn luxemburgi külügyminiszter a pedofilellenes törvényt európaiatlannak nevezte, illetve azt mondta, hogy amit Magyarország csinál, az „nagyon rossz”. A hazánk elleni újabb lejáratási kísérlet időzítése minden bizonnyal összefügg azzal, hogy éppen szerdán tartották az Európai Parlamentben a szexuális jogokról szóló vitát az úgynevezett Matić-jelentés kapcsán, amelyben egyébként több mint százszor szerepel a gender szó.

Azt is érdemes felidézni, hogy a homoszexualitását nyilvánosan felvállaló Roth – akit már az elmúlt években is a magyarellenes lobbi vezéralakjaként emlegetett a sajtó – Soros György közeli bizalmasa. Az államminiszter 2017-ben közös előadást is tartott a tőzsdespekulánssal, emellett rendszeresen egyeztet a Soros által finanszírozott különböző szervezetekkel, lobbicsoportokkal. Michael Roth Magyarország elleni erős negatív elfogultságát mutatja az a nagy port felverő tavalyi kijelentése is, hogy az úgynevezett 7-es cikkelynek a Magyarország szankcionálását szolgáló élesítésére az itthon tapasztalható erős és széles körben elterjedt antiszemitizmus miatt van szükség. Számos politikus és közéleti szereplő mellett az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség is cáfolta Roth tájékozatlanságról vagy rosszakaratról tanúskodó szavait.

Kávézó és sportverseny melegeknek

München 2014 óta regnáló polgármestere, Dieter Reiter is az LMBTQ-lobbi egyik élharcosa, ő próbálta elérni – hiába –, hogy az idei labdarúgó Európa-bajnokság német–magyar meccsén szivárványszínben világítson az Allianz Arena. A szociáldemokrata politikus 2015-ben, első városvezetői intézkedéseként melegkávéházat nyittatott Münchenben

a Blumenstrasse 11. szám alatt, egy 2007 óta ifjúsági központként működő szervezetet szüntetve meg ezzel. „Elképesztő és csodálatra méltó az az energia, amellyel az ifjúsági központ önkéntesei egyedülálló programokat szerveznek leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű fiataloknak egész Bajorországban. Örülök, hogy készen állunk az első Café am Hochhaus megnyitására, amely biztosítja a sokszínű ifjúság iránti társadalmi elkötelezettséget” – fogalmazott a megnyitás idején Reiter. Ő volt az első müncheni városvezető, aki személyesen is részt vett az Oktoberfest idején rendezett „melegvasárnapon” 2016-ban a sörfesztivál egyik legnagyobb rendezvénysátrában, a Bräuroslban, ahol a meleg közösség tagjai hősként ünnepelték. „München színes város, és nem számít, hogy kinek milyen a szexuális irányultsága” – fogalmazott akkor a polgármester. Még ugyanabban az évben nagyszabású, elfogadást segítő kampányt is indított városban.

Reiter újraválasztását követően, 2020-ban szintén az első intézkedései között szerepelt, hogy saját polgármesteri kabinetje közvetlen alárendeltségébe rendelte az LMBTQ-közösség jogaiért küzdő esélyegyenlőségi irodát, kiemelve ezt a kisebbséget az egyéb közösségek megkülönböztetése ellen munkálkodó esélyegyenlőségi igazgatóság fennhatósága alól. Ezzel párhuzamosan a polgármester már akkor kifejezte nemtetszését azokkal szemben, akik másként gondolkodnak a melegjogok térnyerésével kapcsolatban. „Fontos, hogy ellenálljunk az ingerültség, a félretájékoztatás és a jobboldali eszmék mérgének, és határozottan ellenezzük ezeket a hangokat” – írta a városháza vezetője 2020 októberében a müncheni közösségnek szóló nyílt levelében.

Dieter Reiter jelenleg azért lobbizik, hogy Münchenben rendezzék meg a 2026-ra tervezett, úgynevezett Gay Games (Melegjátékok) sport- és kulturális eseményt, amelyen homo- és biszexuális, valamint transznemű sportolók és művészek vesznek részt.

Merkelebb Merkelnél

Emellett Reiter a migráció lelkes támogatója is, még az egyébként liberális befogadópolitikát hirdető Merkel-kormányt is élesen támadta, amiért szerinte utóbbinak „nincs elképzelése” a nagy tömegben beáramló illegális bevándorlók megsegítésére. Figyelemre méltó, hogy a Soros-hálózat európai fő embere, az Európai stabilitási kezdeményezés igazgatója, a Merkel-terv előkészítésében is főszerepet vállaló Gerald Knaus kísértetiesen hasonló szavakkal esett neki nemrégiben a német kormánynak.

Reiter több olyan nemzetközi eseményen szerepelt vendégelőadóként, ahol a közel-keleti migránsok befogadásának biztonsági kockázatának és gazdasági hasznának összevetéséről értekeztek az előadók. Ilyen volt a 2015-ben Münchenben megrendezett biztonsági konferencia is, amelynek egyik prominens vendége éppen a nemzetközi migrációt ezer szálon elősegítő milliárdos amerikai spekuláns, Soros György volt.

A totális véleménydiktatúra még a német kormányon belül is érvényesül, ahol semmilyen ellentmondást nem tűrnek az LMBTQ-kérdésekben, sőt még a puszta iróniát is azonnal megtorolják.

Márpedig iróniára, humorizálásra számos extrém elképzelés ad okot, például számos professzionális humorista élcelődött az úgynevezett safe space-eken vagy a gendersemleges mosdókon. Utóbbival kapcsolatban humorizált egy alkalommal Annegret Kramp-Karrenbauer CDU-elnök, a Merkel-kormány védelmi minisztere is, amiért a német balliberális elit számos képviselője nagy vehemenciával támadta.

Már viccelni sem lehet

A politikusnő a Délnyugati Rádió és Televízió (SWR) egy karneváli, könnyed hangvételű műsorában viccelődött azon, hogy Berlin „latte macchiato”, balos vezetése gendersemleges mosdókat helyezett üzembe, és hogy ezek a vécék azoknak a férfiaknak lettek kitalálva, akik nem tudják eldönteni, hogy állva vagy ülve pisiljenek. Ám Kramp-Karrenbauer kritikusait nem zavarta, hogy ő maga is farsangi ruhákba öltözve, egy stand-up stílusú performanszban szórakoztatta a közönséget. Alexander Vogt, a CDU meleg- és leszbikusszövetségének elnöke bocsánatkérést követelt Kramp-Karrenbauertől, Lars Klingbeil, a szociáldemokraták általános titkára pedig totálisan tiszteletlennek nevezte a politikusnő kijelentéseit, amelyek szerinte még farsang idején is elfogadhatatlanok. Sven Lehmann zöld politikus is azt rótta fel a pártelnöknek, hogy kisebbségek kontójára viccelődött.

Anja Karliczek CDU-párti német oktatási minisztert pedig mindössze azért állították pellengérre, mert elsietettnek nevezte a melegházasság legalizálását 2017-ben. Annak kapcsán, hogy a döntés az egynemű pároknak is lehetővé teszi az örökbefogadást, Karliczek arra hívta fel a figyelmet, hogy még nem születtek megfelelően megalapozott tanulmányok arról, hogyan hat a kisgyermekekre ez az élethelyzet.

A baloldali Die Linkében politizáló Doris Achelwilm erre azzal replikázott, hogy Karliczek tagadja a realitást, és hogy „kamu érveket” sorakoztat fel álláspontja alátámasztására. Franziska Giffey szövetségi család- és nőügyi miniszter pedig azt hangoztatta, hogy léteznek olyan „tudományos kutatások”, amelyek azt mutatják, hogy a gyermekek normálisan fejlődnek a homoszexuális szülők szárnyai alatt is, valamint hogy „egyedül az számít, hogy a szülők szeretetteljesen gondoskodjanak a gyermekeikről”.

Tovább erősödhet a német meleglobbi

A német vezetés egyébként láthatóan igyekszik folyamatosan napirenden tartani a melegjogi témákat, erre példa a hazánk ellen irányuló támadássorozat is, ahogyan az európaitól különböző államokat is rendszeresen bírálják. Például Olaf Scholz szövetségi pénzügyminiszter a 2022-es katari futball-világbajnokság kapcsán éppen ezt a kérdést tartotta fontosnak kiemelni. Egy Facebook-videójában hangoztatta, hogy „nem számít, kit szeretsz, akár férfinak, akár nőnek születtél. […] Terjesszük ezt az üzenetet, s érjük el, hogy a katari LMBTQ-közösség is meghallja és érzékelje a támogatásunkat”. Sőt, úgy tűnik, hogy a melegjogokhoz való viszony válik a legfontosabb katalizátorává annak, hogy mely pártok tekinthetők komilfónak a német politikában.

Hubertus Heil szövetségi munkaügyi és szociális miniszter, az SPD párttitkára 2017-ben, az országos választás előtt azt hangoztatta, hogy csak azzal a feltétellel vesznek részt a kormánykoalícióban, ha legalizálják a melegházasságot, és a zöldek is hasonló feltételeket szabtak potenciális partnereiknek. Mivel a jelenlegi német belpolitikai helyzetben nehezen elképzelhető, hogy a két progresszív alakulat valamelyike nélkül álljon fel az új kormányerő, várhatóan a jövőben is tovább erősödik az LMBTQ-ügyeket központba állító narratíva.